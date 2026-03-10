興達電廠二期計畫說明會火藥味濃 永安、茄萣居民怒吼反對

永安烏林投居民在說明會上拉白布條表達訴求。（記者蘇福男攝）

AI、半導體等高科技產業進駐高雄，導致用電需求遽增，台電提出興達電廠二期更新改建計畫，規劃在電廠既有露天煤場新建2部總裝置容量280萬瓩以下的新燃氣複循環機組，預計2032年起陸續供電，並延役現有5部舊燃氣機組至2037年，台電今天下午在永安區中正堂召開環評前公開會議，會中永安、茄萣居民堅決表達反對立場。

這場會議由台電副總經理鄭慶鴻主持，電源開發處、環保處、發電處、電協會主管和興達發電廠廠長洪貴忠、南部施工處處長黃啟祥也一起出席，與民眾面對面溝通。

台電在簡報中強調，二期興建2部燃氣機組主設備工程是在既有露天煤場進行，不涉及海事工程和周邊濕地，對生態影響輕微，鄰近住家側將加裝隔音帆布，減少噪音振動，二期計畫整體空污不增量，對鄰近海域溫升影響極微。

鄭慶鴻說明，興達電廠一期新燃氣機組1號機已興建完成並運轉，2、3號機尚在興建中，由於AI、半導體等高科技產業陸續進駐高雄，導致用電需求遽增，台電為確保穩定供電，才會在一期工程尚未全部完工，就提出二期更新改建計畫。

鄭慶鴻話還沒說完，1名女子就情緒激動、聲嘶力竭大喊：「沒有安全、沒有運轉」，並打算趨前陳情，警方唯恐女子失控，上前攔住女子維持秩序，台下永安烏林投居民見狀群情激憤、一擁而上，並手舉「沒有安全、沒有電廠」標語，會議一度中斷，稍後台電宣布開放現場民眾發言。

永安地區里長、居民和漁會都表達堅決反對立場，並交相指責去年9月興達電廠發生爆炸後，台電處理態度閃躲消極，家住興達電廠一期工程正對面的邱姓女子氣急敗壞指控，房屋龜裂電廠否認施工和爆炸造成，讓她欲哭無淚，她揚言不要回饋金，也不同意電廠進行二期計畫。

高市環保局副局長黃世宏表示，興達二期計畫完成後，全廠發電量達620億度，台電在高雄3個廠發電量將達920億度，台電應提出區域供電平衡及必要性說明，對各縣市新增電廠供電情況進行審慎評估，並增加既有機組之間的安全操作，空污應持續減量，加速混氫混氨技術研發，以維護高市空氣品質，另二期計畫應針對新建機組延宕造成的發電量及污染排放情形、防治作為，台電應有完整說明，高市府將嚴格把關。

台電表示，興達電廠既有5部燃氣機組近年已積極完成空污減排，2019年起斥資125億元翻新核心組件，於2023年完工後，氮氧化物排放量大幅降低超過50%，台電持續推動機組環保改善，近年火力電廠空污排放量減幅近70%，對於興達二期計畫，將在環境影響說明書中完整說明新機組上線及既有燃氣機組延役的必要性，並將針對空污進行模擬及評估，確保供電穩定並兼顧高雄環境空氣品質。

台電今天下午在永安區中正堂召開「興達電廠二期更新改建計畫」環評前公開會議，現場座無虛席。（記者蘇福男攝）

會中1名女子情緒激動、聲嘶力竭大喊：「沒有安全、沒有運轉」，遭警方包圍攔下。（記者蘇福男攝）

