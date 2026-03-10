為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    3/13「正義與勇氣紀念日」 台南邀全民為歷史補課、紀念湯德章

    2026/03/10 17:06 記者洪瑞琴／台南報導
    「正義與勇氣之路」地面標示系統。（記者洪瑞琴攝）

    「正義與勇氣之路」地面標示系統。（記者洪瑞琴攝）

    3月13日「正義與勇氣紀念日」將至，南市文化局今（10）日表示，市府多年來持續將人權精神融入城市地景，讓歷史走出課本、走進街頭，如今台南也逐漸轉化為一座開放的人權博物館，邀請大家一起完成這場跨越時空的歷史補課。

    文化局指出，2023年4月完成的「正義與勇氣之路」地面標示系統，以南市228紀念館（原台南州會）為起點，串聯湯德章故居、原台南刑務所、原台南愛國婦人會館、南市美術館1館（原台南警察署）以及湯德章紀念公園等6處重要場域，透過步行路線把城市中的歷史場景串聯起來。

    推動轉型正義的腳步也持續向前。文化局表示，2024年市府與國家人權博物館合作，在民生綠園（現今湯德章紀念公園）設置不義遺址標示牌；2025年則將紀念行動延伸至溪北地區，在新營圓環設立不義遺址標示，追思在228事件中犧牲的黃媽典。

    文化局指出，透過標示牌設置，就是在日常街頭種下歷史記憶的種子，讓曾被噤聲的故事重新被看見，也能與當代社會對話。

    文化局也提到，政府的角色是拋磚引玉，但真正讓人感動的是台南民間力量的接棒。近年許多公民團體與教育工作者自發帶領學生走訪「正義與勇氣之路」，透過導覽與實地走讀，讓年輕世代重新理解歷史。這條路已經走進市民的心中，證明台南勇於面對過去的創傷，並將其轉化為守護民主自由的養分。

    文化局表示，未來市府仍將持續推動不義遺址的登錄與研究，並透過教育扎根與公共空間設計，讓正義與勇氣的精神在台南這座古城持續傳承。

    「正義與勇氣之路」以南市228紀念館起點。（記者洪瑞琴攝）

    「正義與勇氣之路」以南市228紀念館起點。（記者洪瑞琴攝）

    湯德章紀念故居。（記者洪瑞琴攝）

    湯德章紀念故居。（記者洪瑞琴攝）

    湯德章律師雕像。（記者洪瑞琴攝）

    湯德章律師雕像。（記者洪瑞琴攝）

    民生綠園不義遺址標示牌，該址為228殉難烈士湯德章遭槍決之地。（記者洪瑞琴攝）

    民生綠園不義遺址標示牌，該址為228殉難烈士湯德章遭槍決之地。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播