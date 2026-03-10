3/13「正義與勇氣紀念日」 台南邀全民為歷史補課、紀念湯德章

「正義與勇氣之路」地面標示系統。（記者洪瑞琴攝）

3月13日「正義與勇氣紀念日」將至，南市文化局今（10）日表示，市府多年來持續將人權精神融入城市地景，讓歷史走出課本、走進街頭，如今台南也逐漸轉化為一座開放的人權博物館，邀請大家一起完成這場跨越時空的歷史補課。

文化局指出，2023年4月完成的「正義與勇氣之路」地面標示系統，以南市228紀念館（原台南州會）為起點，串聯湯德章故居、原台南刑務所、原台南愛國婦人會館、南市美術館1館（原台南警察署）以及湯德章紀念公園等6處重要場域，透過步行路線把城市中的歷史場景串聯起來。

請繼續往下閱讀...

推動轉型正義的腳步也持續向前。文化局表示，2024年市府與國家人權博物館合作，在民生綠園（現今湯德章紀念公園）設置不義遺址標示牌；2025年則將紀念行動延伸至溪北地區，在新營圓環設立不義遺址標示，追思在228事件中犧牲的黃媽典。

文化局指出，透過標示牌設置，就是在日常街頭種下歷史記憶的種子，讓曾被噤聲的故事重新被看見，也能與當代社會對話。

文化局也提到，政府的角色是拋磚引玉，但真正讓人感動的是台南民間力量的接棒。近年許多公民團體與教育工作者自發帶領學生走訪「正義與勇氣之路」，透過導覽與實地走讀，讓年輕世代重新理解歷史。這條路已經走進市民的心中，證明台南勇於面對過去的創傷，並將其轉化為守護民主自由的養分。

文化局表示，未來市府仍將持續推動不義遺址的登錄與研究，並透過教育扎根與公共空間設計，讓正義與勇氣的精神在台南這座古城持續傳承。

「正義與勇氣之路」以南市228紀念館起點。（記者洪瑞琴攝）

湯德章紀念故居。（記者洪瑞琴攝）

湯德章律師雕像。（記者洪瑞琴攝）

民生綠園不義遺址標示牌，該址為228殉難烈士湯德章遭槍決之地。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法