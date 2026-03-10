溪一德市民活動中心動土 預計明年5月完工

大溪區一德市民活動中心舉行動土典禮，市長張善政及地方人士共同執鏟，代表工程正式開工。（記者謝武雄攝）

大溪區一德市民活動中心今舉行動土典禮，該中心位於文化路166巷弄內，基地面積461平方公尺、樓地板面積462.41平方公尺，採鋼筋混凝土構造，獨立基腳基礎結構，2層樓建築，工程經費3394萬元，設里辦公室、集會禮堂、多功能活動空間及供餐廚房，並同步進行周邊綠美化工程，營造友善、舒適且宜居的公共環境，預計明年5月完工。

開工儀式由市長張善政率民政局長劉思遠、社會局長陳寶民、大溪區長徐景揚主持，市議員李柏坊、陳治文都到場觀禮，張善政等一行人除上香祭拜地基主祈求工程順利，隨後動鏟破土代表工程正式開工。

張善政說，原一德里民活動中心位於大樓內，考量空間受限且居民出入不便，市府遂規劃興建獨立館舍，未來有類似情形，只要土地條件允可，市府將持續推動各里市民活動中心興建，也同時勉勵施工團隊如期如質完工，期盼明年5月與鄉親共同見證活動中心啟用。

大溪區公所表示，工程除設置里辦公室、集會禮堂及多功能空間外，亦包含供餐廚房與周邊綠美化工程：完工後場館將結合智慧化租借系統提供便民服務，成為促進社區互動及強化凝聚力之核心據點。

大溪區一德市民活動中心舉行動土典禮，市長張善政於儀式後與地方人士合影。（記者謝武雄攝）

