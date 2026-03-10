台日交流 東京科大和台南特教促口腔保健合作

台日教育交流再深化，東京科大師生訪台南特教學校，促進口腔保健合作。（教育部提供）

台日教育交流持續深化，日本東京科學大學師生今（10）日到國立台南特殊教育學校參訪，了解台灣特殊教育學校推動口腔保健與健康照護的實務經驗。教育部國教署組長孫旻儀說明，此次交流透過現場觀摩與專業對談，讓雙方共同探討特殊教育學生健康促進策略，也為台日兩國在特殊教育與健康照護領域建立更緊密的合作基礎。

孫旻儀表示，此次參訪由高雄醫學大學口腔衛生學系協助聯繫與安排，日本東京科學大學口腔保健衛生學系師生，實地了解台灣特殊教育學校在口腔保健推動與跨專業合作上的作法，並與校方教師及專業人員進行交流，透過國際學術交流，不僅可分享教育與醫療整合經驗，也能促進特殊教育專業發展。

台南特殊教育學校說明，身心障礙學生因生理條件、感覺統合困難或口腔清潔技巧不足等因素，較一般學生更容易面臨口腔健康問題，因此學校除了日常潔牙指導外，也結合醫療與學術專業資源，建立校本口腔保健支持系統，透過預防策略、親師合作與跨專業團隊合作，提升學生健康與生活自理能力。

台南特教學校表示，除了定期辦理口腔檢查與衛教宣導，也依學生不同能力提供個別化支持，校內由行政人員、教師、護理師與相關專業人員組成健康支持團隊，在日常生活照護與健康觀察中分工合作，並與牙科醫療機構建立合作關係，提供口腔檢查、專業諮詢及必要轉介服務，逐步建構完整的校園健康支持網絡。

高醫大說明，此次交流內容包括學生障別概況與支持需求、校內健康照護團隊運作模式、日常口腔保健推動方式，以及不同能力學生的口腔照護策略與輔助工具使用等，雙方也就進食協助、咀嚼與吞嚥支持、飲食質地調整與語言治療等議題進行討論，東京科學大學師生對台灣特殊教育結合醫療專業的整合模式表示高度肯定。

孫旻儀表示，未來將持續鼓勵特殊教育學校深化與國際學術機構合作，透過交流與經驗分享提升特殊教育專業發展，並強化跨領域整合的健康照護模式，讓學生在完善支持下安心學習與成長。

