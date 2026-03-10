為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    星巴克、紙箱王熄燈 清境農場：祝福、市場代謝

    2026/03/10 16:56 中央社
    清境星巴克、紙箱王熄燈，部分網友指昔日熱鬧不再。清境農場今天說，有關民間店家退場，農場祝福並視為市場代謝，數據顯示清境農場年迎68萬多人次旅客，是高山旅遊首選。（資料照）

    清境星巴克、紙箱王熄燈，部分網友指昔日熱鬧不再。清境農場今天說，有關民間店家退場，農場祝福並視為市場代謝，數據顯示清境農場年迎68萬多人次旅客，是高山旅遊首選。

    外界關注南投縣仁愛鄉清境地區部分店家歇業及觀光熱度是否衰退，國軍退除役官兵輔導委員會清境農場發布新聞稿表示，部分民間經營區域雖有品牌更迭，這正是從「追求人流」轉向「旅遊品質」的安靜變革，清境正處於「新生的空檔」，將慢活體驗呈獻旅客。

    清境農場說，統計去年購票入園達68萬9000多人次，及「網路溫度計DailyView」輿情分析穩坐高山農場類遊憩據點全台之冠，顯示清境在旅客心中仍有不可替代地位；至於星巴克、紙箱王等民間店家退場，農場祝福並視為市場自然代謝。

    清境農場表示，為讓旅客有更從容體驗，在有限高山地形努力增設114個停車位，遊客中心停車場導入收費管理，解決過去車位長期被占用，導致真正想停車的旅客「一位難求」狀況，並推「前30分鐘免費」及「消費折抵」機制，還給大眾順暢空間。

    清境農場說，從今年初奔羊節到春節，整體入園人次較去年同期增加近1萬人次，3月初的週末超過6600人上山；將持續與地方政府、清境觀光發展協會與社區發展協會等合作展現多元特色，邀遊客再次回到「台版小瑞士」，感受無喧囂高山慢活。

