台鐵疑通報疏失釀烏龍 行動不便乘客要到花蓮一路載到羅東

台鐵疑通報疏失釀烏龍，一名行動不便乘客要在花蓮下車，因沒人協助一路坐到羅東，圖為羅東車站畫面，與新聞事件無關。（資料照）

一名坐著輪椅的行動不便女子，今天（10日）從池上車站搭乘普悠瑪，原本要搭到花蓮車站下車，不料，疑似站方通報出包，列車抵達花蓮時，沒人協助她下車，直接坐到羅東車站，當事人質疑台鐵愛心通報只是口號嗎？

據了解，今天上午10點45分，這名女乘客從池上車站上車，搭乘417車次普悠瑪，要到花蓮車站，結果列車抵達花蓮車站，沒人提供協助，就這樣一路搭到羅東車站，台鐵才派員推著她下車。

行動不便女乘客事後上社群網站發文，出示池上到花蓮車票，「又又又又又來了，這次直接把我載到羅東了，氣氣氣氣氣屎了」、「台鐵（愛心通報）只是口號嗎」。網友留言，其他乘客可以協助嗎？女乘客回說「月台與火車有高低落差，一般電動輪椅重量30到50公斤，加上成人體重，4個人都不一定搬得動」。

女乘客說，她上車前都要跟車站人員申請愛心服務，這次聽說池上沒有通報，至於哪個環節出錯，就不清楚了，台鐵事後雖有賠償返程車票，但已耽誤她的時間。

台鐵人員解釋，417次列車今天上午從知本車站發車，2名行動不便乘客都要在花蓮車站下車，列車停靠花蓮時，車長協助其中1人下車，不知有另1人需要幫忙，後來接獲通報，在羅東車站安排當事人下車，並無償提供車票，讓她搭乘列車返家，針對相關環節會加以釐清檢討改進。

