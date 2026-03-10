2指標店家收攤變沒落？清境農場：每年68萬人次 穩居高山遊憩點之冠

南投清境農場近年星巴克、紙箱王等指標店家陸續收攤，被質疑觀光沒落，惟農場去年吸客逾68萬人次，加上綿羊秀等牧場體驗，仍是許多遊客的遊憩首選。（圖由清境農場提供）

南投仁愛鄉清境農場，近年星巴克、紙箱王等指標業者陸續收攤，且因周邊停車場開始收費，引發網友認為人氣下滑，觀光變得沒落，對此，清境農場表示，去年入園達68萬9000人次，加上網路溫度計DailyView的輿情分析，清境在去年仍穩居全台高山農場遊憩據點之冠。

清境農場表示，部分民間業者經營雖有品牌更迭，但這也代表清境地區從「追求人流」轉向「旅遊品質」的變革，對於星巴克及紙箱王等店家退場，屬於市場的自然代謝，國際品牌的策略調整，以及店家完成16年階段性任務，這並非沒落，而是蛻變的必經之路。

另外，為使遠道遊客能有更便利的旅遊體驗，農場近年與政府機關在周邊增設114個停車位，而遊客休閒中心停車場導入收費管理，目的是為解決過去車位長期遭佔用，導致車位「一位難求」窘境，並推出「前30分鐘免費」、「消費折抵」機制，提升車位利用與周轉率。

農場說，今年園區櫻花盛開，以及羊群在青青草原上奔跑，依然吸引許多遊客入場，從今年初的奔羊節至春節期間，整體入園人次較去年同期逆勢增加近萬人，3月初的週末，更有突破6600人次上山，未來將持續與政府、清境觀光協會、社區協會等單位合作，吸引遊客造訪與重溫高山牧場風光。

