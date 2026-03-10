北斗蛋雞場導入立體平飼系統 雞住「3樓透天厝」產蛋率增1成

彰化縣長王惠美（左）前往全佑牧場參訪。（記者陳冠備攝）

為推動畜牧產業升級並落實人道飼養，彰化縣蛋雞場第四代業者張建豐，決定將傳統格籠飼養轉型，創建全國首座多層架立體平飼系統（Aviary），讓雞群在3層樓架間自由穿梭、飛翔，還將發育不良、行為偏差的蛋雞集中平飼，蛋雞「身心狀況」恢復正常，產蛋率也跟著提升。

彰化縣長王惠美今（10）日特地前往北斗鎮全佑牧場，見證這座結合科技與人道的現代化雞舍。王惠美表示，全台每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化，而全佑牧場從歐洲引進的立體平飼系統，不僅讓雞隻有更大的活動空間，也能提升產能與品質，讓其生產的雞蛋穩定供應Costco、棉花田等通路，是青農返鄉轉型的最佳典範。

張建豐表示，多層架立體平飼系統特別適合台灣地狹人稠的養殖環境，雞舍設計成3層架構，蛋雞可自由穿梭活動，並透過階梯或飛行方式到達最高約4公尺的層架，相較傳統格籠飼養，新飼養方式可提升約1.8倍產能，且雞糞與蛋品分離收集，提高蛋品衛生安全。

張建豐指出，牧場原本飼養傳統格籠5萬多隻蛋雞，他身為第四代，一直都有想讓傳統籠飼轉型的念頭，他一度停養一年到荷蘭自助旅行，實地了解友善飼養模式，回國後導入立體平飼系統並搭配水簾式溫控等智慧設備。目前牧場共有4棟雞舍，飼養約4萬8千隻蛋雞，並採「團進團出」方式管理，蛋雞約飼養100至105週後統一淘汰，以維持產蛋品質。

張建豐說，除了改善飼養環境，也調整飼料配方，加入保健食品級靈芝粉末，提升蛋雞體力與健康度，產蛋率提升約5%至10%

最特別的是，牧場內還有一塊「實驗療癒區」。他利用牧場畸零地打造實驗型友善牧場，種植樹木與地瓜葉並設置水池，將發育不良或行為異常的蛋雞移至此處平飼。原本不被看好的雞群，在接觸陽光、綠地後，不僅「身心狀況」回歸正常，連產蛋率都明顯改善，如此更堅定他推動友善飼養決心。

縣府農業處表示，全佑牧場導入多層架立體平飼系統，透過立體空間與自動化設備整合，飼養效率提升約20%至30%，人力成本降低逾15%，雞隻活動空間增加約40%，並取得產銷履歷及動物福利標章。縣府近年推動智慧畜牧升級，已輔導120多場畜牧場導入自動化設備，投入逾3億元資源，其中補助全佑牧場超過800萬元改善禽舍與雞糞處理，兼顧產業發展與環境永續。

多層架立體平飼系統，讓雞群住進高達4公尺3層樓架間，可提升約1.8倍產能。（記者陳冠備攝）

彰化縣長王惠美（右）在全佑牧場負責人張建豐（左二）解說下，了解養蛋雞到洗選蛋一貫作業流程。（記者陳冠備攝）

全台每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化。（記者陳冠備攝）

