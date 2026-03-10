變「空包彈」！苗栗高接梨穗農損慘 縣府爭取天然災害救助

苗栗縣高接梨穗嫁接後受年初低溫影響，致使梨樹養分暫停輸送，許多梨穗出現「空包彈」未結果情形。（圖由縣府提供）

高接梨是苗栗縣重要經濟作物，全縣栽種面積達1190公頃，但梨穗嫁接後受年初低溫影響，致使梨樹養分暫停輸送，許多梨穗出現「空包彈」未結果情形，縣府今（10）日邀農委會農糧署、苗栗農改場前往大湖梨園勘查受損情形，盼農業部盡速依農業天然災害救助規定給予救助。

苗縣高接梨主要分布在卓蘭鎮、大湖鄉及三灣鄉，栽種面積分別為828、244及73公頃，年產值約16.7億元。縣府農業處指出，每年12月至隔年2月是高接梨嫁接適期，但今年1月梨穗開花期間氣溫低且雨量稀少，導致梨穗枯萎嚴重、結果率不佳。

縣長鍾東錦今天邀農糧署北區分署分署長林傳琦、苗栗區農業改良場場長施佳宏到大湖梨園勘查受損情形。梨園主人徐志光指出，年初迄今的天氣忽冷忽熱，加上乾旱，梨穗結果率差，經他2到3次「翻刀」重新嫁接，雖有些改善，但梨穗花費金額已比往年增加達三分之一。

農業處長陳樹義指出，除了大湖，卓蘭、三灣公所都反映高接梨穗有授粉不良、落花及落果之情形，雖然有重新嫁接，但結果率仍不佳，初估全縣災損金額約為1664萬元。勘查結果，梨穗受損情形達天然災害救助標準，縣府已彙整資料報請農業部依農業天然災害救助辦法辦理全縣高接梨穗現金救助，每公頃6萬2000元。

縣府邀農委會農糧署、苗栗農改場前往大湖梨園勘查受損情形，盼農業部盡速依農業天然災害救助規定給予救助。（圖由縣府提供）

