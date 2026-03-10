桃園推民生再生水助攻農灌 紓解缺水壓力

桃園市長張善政出席氣候變遷下多元水資源應用策略與農業永續韌性國際研討會。（桃市府提供）

「2026年氣候變遷下多元水資源應用策略與農業永續韌性國際研討會」今（10）日於台大醫院國際會議中心舉行，桃園市長張善政出席時表示，市府近年率先推動處理後民生用水再利用於農業灌溉，此舉不僅可紓解缺水壓力，也提升水資源利用效益，為極端氣候下的水資源調度提供關鍵解方，未來計畫擴大應用到高爾夫球場草皮灌溉等高耗水場域。

張善政表示，台灣農業用水約占全國總用水量7成，若遇降雨不足，農田往往面臨休耕困境，因此市府積極推動開源節流政策，透過BOT模式興建再生水廠，提升再生水於工業用水的比例，同時研究將民生再生水用於農業灌溉。

張善政提到，為確保農業灌溉安全，市府導入物聯網（IoT）與人工智慧（AI）技術，即時監測試驗地區的水質、土壤與作物生長數據，目前的試驗結果顯示，作物生長良好且未出現重金屬累積，證實利用再生水灌溉具備高度可行性。

內政部國土管理署總工程司曾正宗表示，中央持續推動污水下水道建設與水資源再利用，全國目前已有7座公共污水處理廠供應再生水，每日供水量約19.42萬噸，其中，桃園北區水資源回收中心即是重要的示範據點，中央與地方將緊密合作，逐步擴大再生水在農業與生活用水的應用範疇。

水務局指出，此次研討會邀集產、官、學、研代表及日韓學者共同交流，針對放流水農業應用的水質管理、制度推動與跨部會合作進行深度討論，市府也將借鏡國際專家在再生水政策與農業技術上的寶貴經驗，作為桃園未來推動多元水資源政策的重要參考指標。

