航空客運量回溫！ 過境航路服務費、飛航服務費雙創新高

交通部民用航空局統計，去年「過境航路服務費」收入逾28億元，較前年成長近3成；去年的「飛航服務費」也成長6.72％，收入近20億元。圖為民航局長何淑萍。（記者黃宜靜攝）

隨著亞洲各國空運明顯回溫，位處東亞空運樞紐的台北飛航情報區航管相關服務收入也明顯增加。交通部民用航空局統計，去年「過境航路服務費」收入逾28億元，較前年成長近3成；「飛航服務費」也成長了6.72％，收入將近20億元，2項服務費都創下歷史新高。

交通部民用航空局長何淑萍指出，過境航路服務費已有10多年未調整，去年3月從1萬元調整至1萬3500元後，去年收入逾28億元，較2024年成長近3成，未來服務相信也可以有所提升。

請繼續往下閱讀...

何淑萍指出，至於「飛航服務費」上，去年也成長6.72％，收入近20億元。該服務費是主要與飛航服務總台提供氣象服務有關，只要飛機起降台灣機場就會收費1次，並依據每架飛機起飛最大重量等，而向航空公司收取費用，該服務費已有15年沒有調整，目前在討論是否調漲，以提升飛航服務優化與相關效率的基礎。

何淑萍表示，我國際航空客運持續穩健復甦，去年客運量已回升至5833萬人次，較前年（2024年）的5356萬人次成長9%，實施中的冬季班表每週平均2981班，也已超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的每週2957班。

何淑萍分析，去年過境航路服務費收入排行前10名航空公司中，前3名依序仍為國泰航空、香港快運航空與大韓航空；前10名中的低成本航空由原本的5席稍減至4席，其中減少的1席是真航空，與班次減少有關。

民航局指出，台北飛航情報區航行量最高的航路排名，仍由東南亞及香港北上經本區前往日本與北美M750航路居冠，第2名為往來韓國與東南亞間Q11航路，第3名為北美與日本南下經本區前往香港或延伸至東南亞A1航路。

飛航服務費部分，民航局表示，收入主要來源仍為國籍航空公司，前3名仍為長榮、華航與星宇航空；以貨運為主之聯邦快遞（FDX）排名第7，顯示國際航空貨運對台灣市場仍極為看重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法