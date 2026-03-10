為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    元宵提燈廢乾電池可回收 嘉市3/16-20推兌換活動

    2026/03/10 16:33 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市環保局3月16日至20日與賣場業者合作，推出廢電池、高壓容器回收兌換活動。（嘉義市環保局提供）

    嘉義市環保局3月16日至20日與賣場業者合作，推出廢電池、高壓容器回收兌換活動。（嘉義市環保局提供）

    元宵節過後，許多民眾將已不亮的小提燈廢乾電池進行回收，嘉義市環保局3月16日至20日舉辦廢乾電池、鋰電池及高壓容器回收兌換活動，只要攜帶指定回收物到小北百貨、大九九賣場，就能兌換限量宣導品。

    嘉市環保局長孫意惇表示，農曆春節前的國家清潔週資源回收兌換活動響應熱烈，因此在年後與嘉義市小北百貨、大九九賣場合作，辦理廢乾電池、鋰電池及高壓容器回收兌換活動，鼓勵民眾將電池、容器進行分類及回收，將資源循環落實在生活中。

    市環境保護局表示，乾電池、包含行動電源的鋰電池、高壓容器等，都是日常生活常見卻具潛在風險的易燃回收物，若混入一般垃圾或與其他回收物在清運或處理過程中擠壓、摩擦或殘留氣體，容易引發起火甚至爆炸，影響清潔隊員作業安全，也可能造成公共安全事件。

    環保局表示，高壓容器如卡式瓦斯罐、噴霧罐、殺蟲劑、打火機等，回收前務必確認已完全用盡，並單獨打包、清楚標示再交給資源回收車；鋰電池及行動電源應避免擠壓、破損，並且分開回收。

    元宵節應景花燈、小提燈內含鈕扣電池，民眾應將電池拆下，再將廢乾電池到合作賣場進行回收，依規定兌換宣導品，數量有限，換完為止。

    廢乾電池、行動電源回收可兌換限量獎品。（嘉義市環保局提供）

    廢乾電池、行動電源回收可兌換限量獎品。（嘉義市環保局提供）

    元宵提燈使用的鈕扣電池，可作為廢電池回收。（記者王善嬿攝）

    元宵提燈使用的鈕扣電池，可作為廢電池回收。（記者王善嬿攝）

