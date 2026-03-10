台灣國際蘭展大獎花出爐 萬代蘭奪全場總冠軍

四倍體蘭園的萬代蘭Vanda Kulwadee Fragrance，以無可匹敵的生長勢與藝術級的觀賞價值，榮獲「全場總冠軍」。（圖由南市府提供）

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」正在台南市後壁區的農業部花卉創新園區展出，備受矚目的競賽大獎花出爐，由四倍體蘭園的萬代蘭 Vanda Kulwadee Fragrance，以無可匹敵的生長勢與藝術級觀賞價值，奪下最高榮譽「全場總冠軍」。其他組別分組冠軍也揭曉，將展出至16日止。

台灣國際蘭展每年均同步辦理分組競賽，評審團認為，四倍體蘭園萬代蘭個體Vanda Kulwadee Fragrance，展現極高的栽培功力與品系穩定度，花序繁盛、層次鮮明，宛若紅酒絲絨般的深邃花色結合厚實光澤，展現出極強的視覺張力，且葉姿挺拔、根系盤結有力，在動靜之間平衡了宏偉氣勢與精緻細節，堪稱年度指標之作。

其他分組冠軍部分，嘉德麗雅蘭組由杜氏蘭園培育的嘉德麗雅蘭白花個體，憑藉1梗4朵、碩大開闊的花型脫穎而出。雪白瓣片與唇瓣邊緣的淡紫色暈染形成鮮明對比，除獲分組冠軍外，更摘下金牌獎（GM）最高殊榮。

仙履蘭組冠軍為豪記蘭園多花型仙履蘭。該品系源自名系 Paphiopedilum Mount Toro 白化個體，穩定保留「中白外綠」的立體層次，評審團肯定其多花整齊度與品系純度，展現成熟品系的結構美感。

蝴蝶蘭組冠軍為科隆國際生物股份有限公司選育的黃綠花蝴蝶蘭，結合「台灣阿嬤」的優秀花型與 Phal. Heliodor 的碧綠色澤。單株加側芽共著生10支花梗、近百朵花同時綻放，形成壯觀的連續花瀑，展現量產型品系難得的高度一致性。

其他蘭屬組別冠軍由吳文彬培育的Rhy. gigantea白花品系奪得。其花序密集成串、垂墜自然，潔白如雪的花色在光影下呈現通透質感。葉片厚實、株型穩健，完美詮釋狐狸尾蘭特有的延伸氣勢。

台南市政府表示，得獎植株不僅代表台灣在蘭花育種上的卓越技術，更體現品種改良與市場需求的高度結合，透過國際蘭展的舞台，再次向世界證實台灣作為「蘭花王國」的軟實力與競爭力。

杜氏蘭園培育的嘉德麗雅蘭白花個體，憑藉著1梗4朵、碩大開闊的花型，脫穎而出。（圖由南市府提供）

科隆公司選育的黃綠花蝴蝶蘭，單株加側芽共著生 10 支花梗、近百朵花同時綻放，形成壯觀的連續花瀑。（圖由南市府提供）

吳文彬培育的Rhy. gigantea白花品系，花序密集成串、垂墜自然。（圖由南市府提供）

