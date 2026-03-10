為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北設計獎今起徵件 總獎金高達450萬

    2026/03/10 16:16 記者孫唯容／台北報導
    台北設計獎邁入第19屆，今（10）日起啟動全球徵件，總獎金為450萬元，其中「全場大獎」獎金更高達60萬元。（北市產發局提供）

    台北設計獎邁入第19屆，今（10）日起啟動全球徵件，總獎金為450萬元，其中「全場大獎」獎金更高達60萬元。（北市產發局提供）

    台北設計獎邁入第19屆，今（10）日起啟動全球徵件，總獎金為450萬元，其中「全場大獎」獎金更高達60萬元。北市產發局表示，台北設計獎共分為「國際競賽」及「台北城市設計選拔」兩大項目，得獎者將取得「台北設計獎」年度標章授權，得應用於線上與實體行銷推廣，徵件截止日至6月30日止。

    產發局說明，台北設計獎分為「國際競賽」及「台北城市設計選拔」兩大項目，國際競賽涵蓋工業設計、視覺傳達設計及公共空間設計三類別；台北城市設計選拔不分類別，以「永續．共融」為主題，聚焦淨零碳排、韌性城市、人文關懷與共享共融等核心議題，徵求能回應城市需求、提升市民生活品質的創新提案。

    產發局表示，本屆評選標準以應用性（40%）、創意性（30%）、技術性（20%）及藝術性（10%）為四大面向，全面評估作品在創新深度與落地可行性上的整體表現。獎項設置除各類別金、銀、銅獎外，另包含國際組織特別獎、循環設計獎、社會創新獎及評審團推薦獎等跨領域獎項，鼓勵多元創作形式與專業背景激盪新能量。

    產發局指出，得獎者除可獲頒豐厚獎金及專屬獎座外，也將取得「台北設計獎」年度標章授權，得應用於線上與實體行銷推廣，提升市場辨識度與國際公信力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播