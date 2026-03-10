台北設計獎今起徵件 總獎金高達450萬

台北設計獎邁入第19屆，今（10）日起啟動全球徵件，總獎金為450萬元，其中「全場大獎」獎金更高達60萬元。（北市產發局提供）

台北設計獎邁入第19屆，今（10）日起啟動全球徵件，總獎金為450萬元，其中「全場大獎」獎金更高達60萬元。北市產發局表示，台北設計獎共分為「國際競賽」及「台北城市設計選拔」兩大項目，得獎者將取得「台北設計獎」年度標章授權，得應用於線上與實體行銷推廣，徵件截止日至6月30日止。

產發局說明，台北設計獎分為「國際競賽」及「台北城市設計選拔」兩大項目，國際競賽涵蓋工業設計、視覺傳達設計及公共空間設計三類別；台北城市設計選拔不分類別，以「永續．共融」為主題，聚焦淨零碳排、韌性城市、人文關懷與共享共融等核心議題，徵求能回應城市需求、提升市民生活品質的創新提案。

請繼續往下閱讀...

產發局表示，本屆評選標準以應用性（40%）、創意性（30%）、技術性（20%）及藝術性（10%）為四大面向，全面評估作品在創新深度與落地可行性上的整體表現。獎項設置除各類別金、銀、銅獎外，另包含國際組織特別獎、循環設計獎、社會創新獎及評審團推薦獎等跨領域獎項，鼓勵多元創作形式與專業背景激盪新能量。

產發局指出，得獎者除可獲頒豐厚獎金及專屬獎座外，也將取得「台北設計獎」年度標章授權，得應用於線上與實體行銷推廣，提升市場辨識度與國際公信力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法