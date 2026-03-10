將開放多元計程車機場載客 高雄機場6月起試辦

交通部民用航空局近日將預告修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，開放多元計程車至機場載客，最快6月由高雄機場先試辦，其他機場可自行決定是否跟進試辦。（資料照）

為維繫國門形象，桃園機場、台北（松山）機場及高雄（小港）機場都有成立計程車自律委員會，僅供領有機場排班登記證的計程車於機場範圍載客，不過，越來越多旅客習慣以APP叫車；交通部近日將預告修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，開放多元計程車至機場載客，最快6月由高雄機場先試辦，其他機場可自行決定是否跟進試辦。

現行《民用航空機場客運汽車管理辦法》規範中，計程車、租賃車及客運業者於機場營運資格，包括排班計程車須領有專用登記證、車輛與駕駛需符合規定、禁止違規攬客等。

請繼續往下閱讀...

桃園機場近年來頻頻發生白牌車違規載客拒檢事件，像是去年6月才發生白牌車違規攬客拒檢逃逸，導致車上西班牙籍旅客驚慌跳車受傷，9月又發生白牌車拒檢，導致香港籍女乘客剛上車、車門還未關上，就被甩出車外受傷事件；今年2月又發生白牌車違規載客拒檢衝撞員警事件，造成2名員警受傷。

交通部民用航空局長何淑萍表示，過去1年來，已優先針對高雄機場開放多元計程車，舉辦多場利害關係人討論及說明會，去年底已擬出《民用航空機場客運汽車管理辦法》修正法案，目前已報到交通部中，預計這個月預告，預告期30天，最快今年6月會在高雄機場試辦。

何淑萍說明，由於高雄機場搭旅客除了高雄市民外，也有許多週邊縣市旅客會前來搭乘，未來會先在高雄機場區隔排班計程車 、多元計程車的地點，額外規劃多元計程車的等候區，相關示範計畫待法案通過後，後續將對外說明。

未來是否會在各機場全面實施？何淑萍說明，由於各個機場旅客特性不同，像是松山機場位於市區，因此會保留各機場自行決定試辦方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法