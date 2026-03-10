為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    將開放多元計程車機場載客 高雄機場6月起試辦

    2026/03/10 16:14 記者黃宜靜／台北報導
    交通部民用航空局近日將預告修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，開放多元計程車至機場載客，最快6月由高雄機場先試辦，其他機場可自行決定是否跟進試辦。（資料照）

    交通部民用航空局近日將預告修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，開放多元計程車至機場載客，最快6月由高雄機場先試辦，其他機場可自行決定是否跟進試辦。（資料照）

    為維繫國門形象，桃園機場、台北（松山）機場及高雄（小港）機場都有成立計程車自律委員會，僅供領有機場排班登記證的計程車於機場範圍載客，不過，越來越多旅客習慣以APP叫車；交通部近日將預告修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，開放多元計程車至機場載客，最快6月由高雄機場先試辦，其他機場可自行決定是否跟進試辦。

    現行《民用航空機場客運汽車管理辦法》規範中，計程車、租賃車及客運業者於機場營運資格，包括排班計程車須領有專用登記證、車輛與駕駛需符合規定、禁止違規攬客等。

    桃園機場近年來頻頻發生白牌車違規載客拒檢事件，像是去年6月才發生白牌車違規攬客拒檢逃逸，導致車上西班牙籍旅客驚慌跳車受傷，9月又發生白牌車拒檢，導致香港籍女乘客剛上車、車門還未關上，就被甩出車外受傷事件；今年2月又發生白牌車違規載客拒檢衝撞員警事件，造成2名員警受傷。

    交通部民用航空局長何淑萍表示，過去1年來，已優先針對高雄機場開放多元計程車，舉辦多場利害關係人討論及說明會，去年底已擬出《民用航空機場客運汽車管理辦法》修正法案，目前已報到交通部中，預計這個月預告，預告期30天，最快今年6月會在高雄機場試辦。

    何淑萍說明，由於高雄機場搭旅客除了高雄市民外，也有許多週邊縣市旅客會前來搭乘，未來會先在高雄機場區隔排班計程車 、多元計程車的地點，額外規劃多元計程車的等候區，相關示範計畫待法案通過後，後續將對外說明。

    未來是否會在各機場全面實施？何淑萍說明，由於各個機場旅客特性不同，像是松山機場位於市區，因此會保留各機場自行決定試辦方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播