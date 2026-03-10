夫妻餐後噁心、嘔吐！麵屋一燈華泰店爆食安疑慮 今暫停營業清消

桃市府衛生局9日前往麵屋一燈華泰分店稽查，並抽檢高風險食材化驗。（衛生局提供）

知名拉麵連鎖店麵屋一燈桃園華泰分店，8日有夫妻用餐後雙雙出現嘔吐、噁心等情形，桃市府衛生局昨（9）日派員稽查，抽檢高風險食材進行檢驗，另發現有食材未離地存放等違規，已責令業者限期改善，業者今日暫停營業、自主清消。華泰名品城也強調，將持續追蹤事件發展，並確保消費者權益。

網友指出，8日到該店用餐後，與先生都出現嘔吐、噁心等情形，發文後收到其他網友留言及私訊，提到8日在門市用餐後也出現噁心、嘔吐及腹瀉等不適，看起來可能不是單一個案。

衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧表示，昨日已派員前往稽查，現場發現作業場所的步入式冷藏庫地面有不潔情形、部分食材未離地存放與私人物品未區隔等問題，不符合食品良好衛生規範準則規定，已責令業者限期改善，若複查不合格，將依「食品安全衛生管理法」第44條規定，處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰，另已抽驗高風險食材進行檢驗，待檢驗結果後續處辦。

麵屋一燈回應，為確保門市環境與作業流程維持最佳狀態，主動進行全面清潔消毒與內部檢視作業，因此桃園華泰門市今日暫停營業進行相關作業，此外，8日來店消費的顧客，如有需要，可憑發票到門市辦理退款，將協助處理相關事宜，並持續強化門市管理與作業流程，提供顧客安心、放心的用餐環境。

華泰名品城表示，針對顧客反映用餐不適問題，第一時間針對食材、保存方式、製作流程等，與業者進行全面檢視，同時也請業者將食材進行封存、送驗，並停售有疑慮的品項，目前正等待主管機關的檢驗報告，業者也自行針對溏心蛋、湯底等送ＳＧＳ檢驗。

議員黃瓊慧表示，此事並非單一個案，得知後立即要求衛生局前往稽查，現場發現部分不符規定事項，除了限期改善，要求衛生局後續隨機擇日抽查，同時了解民眾就醫的診所為何未主動通報食安案件。

麵屋一燈華泰分店10日暫停營業、自主清消。（業者提供）

