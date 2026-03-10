台南味進軍東京食品展 黃偉哲率團搶國際訂單

台南隊進軍東京食品展，強攻國際市場。（圖由台南市府提供）

亞洲重要食品飲料展會之一的東京食品展FOODEX JAPAN 今（10）日盛大登場。集結各縣市特色產品的台灣館是本屆展覽規模第2大的國際館，台南市長黃偉哲率團參展，向國際買家推薦逾百項台南豐富多元的農漁特產與加工食品，希望更多國際買家認識台南、品味台南，開啟更多合作機會。

黃偉哲表示，台南擁有得天獨厚的自然環境、豐富的農漁物產與深厚飲食文化，近年台南農特產品已成功拓展至東北亞、東南亞、北美、歐洲及紐澳等市場，逐漸打開國際知名度。這次台南專區集結地瓜加工品、水果乾、虱目魚、多樣水產、新鮮與冷凍水果以及特色加工食品，展現台南農漁業兼具品質與創新的實力。希望來自世界各地的朋友在東京食品展品嚐台南美食後能親自走訪台南，體驗在地文化與美食魅力。

請繼續往下閱讀...

台南市府指出，今年台南專區共集結8家業者參展，盼進一步提升台南農產品在日本市場的能見度與知名度，讓優質農產走向國際，並期盼今年展會訂單金額能突破去年的4.2億元。

南市農業局表示，東京國際食品展是全球食品產業重要的交流平台，今年台南推出更豐富的產品陣容，不少商品採精緻小包裝設計，方便食用、也更符合國際市場需求。值得一提的是，台南知名茶葉蛋今年也首度進軍東京食品展，由於蛋類產品的輸出檢驗標準相當嚴格，幾乎比照肉類產品規範辦理，能成功參展可說相當不容易，也展現台南食品加工與品質管理的實力。

台南市長黃偉哲（左5）與其他縣市首長聯合為台灣館剪綵，南市立委陳亭妃（左2）、林宜瑾（左1）亦到場參加開幕式。（圖由台南市府提供）

台南市長黃偉哲跟展場中的AI市長互動。（圖由台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法