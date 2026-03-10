光復災區農民申請補助買新曳引機 「復耕還有很長一段路要走」

農民楊欽文駕駛新買的曳引機，獲得農糧署補助到256萬元，在果凍土上面翻土準備種玉米。（記者花孟璟攝）

光復鄉農民楊欽文災前租了30公頃地栽種硬質玉米，但一場堰塞湖溢流，不但讓買不到1年的500萬大型曳引機泡水，租來的農地3分之2都在重災區，土淹數公尺高，只能辦休耕，現只剩大安段及糖廠附近還有約5、6甲有辦法復耕，他沒有放棄，申請農糧署補助256萬買新的曳引機，今天也在他的農地舉辦復耕示範觀摩會，楊文欽說，復耕還有很長的一段路要走。

光復災區今年一期作啟動復耕的土地，面積約68公頃，遭堰塞湖淤土覆蓋的厚度約在20公分到50公分之間，楊欽文也是其中之一。他開著農糧署補助新購的曳引機，在光復鄉大安段的農地以圓盤犁挖鬆堆積在土地上厚達4、50公分的堰塞湖黏土，把預先撒的肥料攪入土中，因土質膠結，土地表層雖然變硬了，底下水卻排不出去「土踩起來像是果凍」，陷下去還很難拔出來！

請繼續往下閱讀...

隔壁另一個田區，楊欽文請朋友卓彥華替他用機械播種硬質玉米，但機器開進翻耕好的田地，卻幾次得中途停下來拍打機器，「土太黏會卡住機器出口，玉米種子下不來」。但楊欽文認為，一開始曾經迷茫，現在總算是開始了，農糧署也有幫他找台糖的地，但因配合台糖的招標作業，未來要走的路還很長。

農糧署提供8大重建措施

為了鼓勵並協助農民復耕，農糧署東區分署今天與楊欽文合作舉辦復耕觀摩示範會，現場也說明農糧署提供受災農民的8大重建措施，共有10多位農民參加，後續還會舉辦16場次的雜糧復耕示範，輔導農民轉作硬質玉米、大豆、高粱，穩定農民收入。

農糧署東區分署長林美華指出，為了協助土地被堰塞湖土石埋沒50公分以下的土地盡速復耕，農業部提供8大重建措施，包括農機補助、有機肥料及溫網室資材設施修繕等，針對水源不足的區域改種耐旱作物。

其中農機補助是農民最有感的項目，例如曳引機1台最高補助8成，最高上限256萬元。農糧署說明，原本的農機補助曳引機最高補助3分之1，上限106萬元，這次馬太鞍堰塞湖專案上限及補助成數都大幅提高，希望減輕農民負擔。

另外，針對受災嚴重且短期無法復耕的農地，每期作休耕補助4.4萬元，截至昨天包括光復、鳳林、萬榮已有278公頃申請休耕。

現場也有農民反映，農地在佛祖街重災區，被堰塞湖覆土超過2公尺比人還高，希望盡快可以租到土地恢復生產。對此農糧署表示，已協調台糖公司、國有財產署、退輔會等單位陸續釋出租約期滿、可供耕作的國有公有土地清冊，將由光豐及鳳榮地區農會協助媒合，將優先給馬太鞍溪堰塞湖受災農民承租。

光復鄉大安段的農地一期作復耕硬質玉米，今天由機器播種。（記者花孟璟攝）

農糧署今天舉辦雜糧復耕示範觀摩會，農糧署東區分署長林美華（中）希望早日幫農民恢復生計。（記者花孟璟攝）

光復鄉重災區農民反映，農地淹了比他還高的土，希望早日找到適合的土地復耕。（記者花孟璟攝）

農糧署協助光復災民復耕提供8大措施，針對短時間無法復原的農地，提供異地種植租金補貼，目前也盤點國有土地清冊，農民可到農會申請媒合。（記者花孟璟攝）

災區農民最有感的農機補助，累計金額超過4643萬元、已經補助101台。（記者花孟璟攝）

農糧署針對光復災區的8大重建方案，也有果樹農田流失埋沒專案，廢園每公頃補助15萬元，以及加工理貨集貨運輸設備補助。（記者花孟璟攝）

光復鄉堰塞湖災區因為土地偏鹼性，可申請購買硫磺攪拌入土改善酸鹼值，也有肥料補助；如淹沒嚴重且短期內無法復耕，也可申請休耕補助，今年一期作有278公頃申請休耕。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法