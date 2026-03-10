民眾「丟了就跑」紅包達86669元 竹市清潔隊轉送救助金專戶

民眾今年農曆春節期間「丟了就跑」紅包達8萬6669元，新竹市清潔隊已全數轉送救助金專戶。（竹市環保局提供）

農曆春節期間常有民眾為感謝清潔隊員協助處理垃圾，在春節期間包紅包給清潔隊員，甚至很多人把紅包「丟了就跑」，新竹市環保局統計市民的愛心紅包達8萬6669元，已轉贈到「新竹市社會救助金專戶」，讓市民的愛心不僅溫暖第一線清潔隊員，更能實質幫助到轄內經濟弱勢家庭。

新竹市環保局統計，從2017年到2025年，在清潔隊配合與政風室積極查核落實申報下，竹市累計收受市民「丟了就跑」而無法退還的財物，已累計轉贈超過39萬8千元。今年收受的紅包全數達8萬6669元，都已轉贈至「新竹市社會救助金專戶」，讓市民的愛心溫暖第一線清潔隊員，更能實質幫助到轄內經濟弱勢家庭。

請繼續往下閱讀...

環保局說明，每逢農曆春節，清潔隊員執行勤務時，常遇到熱心市民為感謝辛勞，趁著倒垃圾的瞬間，將紅包塞入隊員口袋，或直接「拋丟」進駕駛座，之後隨即離開。面對市民使出「丟了就跑」的紅包，隊員都守法如實申報。根據政風室統計，市民「丟了就跑」的紅包內容物可謂五花八門，除現金，還有開運小物，像是各大宮廟的1元開運錢母。或是紀念鈔券，像具收藏性質的100元紀念鈔（非流通貨幣）及刮開且已中獎的刮刮樂彩券及百貨公司禮券和各種應景糖果等。

環保局提醒，農曆春節期間清潔隊員垃圾清運工作繁重，市民切勿再採取「丟紅包」的舉動，避免造成基層人員在法律與公務規範上的困擾。可用落實垃圾分類及說聲謝謝來溫暖清潔隊員的心。

民眾今年農曆春節期間「丟了就跑」紅包達8萬6669元，新竹市清潔隊已全數轉送救助金專戶。（竹市環保局提供）

民眾今年農曆春節期間「丟了就跑」紅包達8萬6669元，新竹市清潔隊已全數轉送救助金專戶。（竹市環保局提供）

民眾今年農曆春節期間「丟了就跑」紅包達8萬6669元，新竹市清潔隊已全數轉送救助金專戶。（竹市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法