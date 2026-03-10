電機工程師入校授課 基金會和企業助攻技職教育

內湖高工老師陳建男、施耐德電機與三聯科技教育基金會合開Pro-face PLC與HMI實作課程，幫助學生順利獲得結訓證書。（圖由三聯科技教育基金會提供）

面對智慧製造快速發展，產業對自動化與工控技術人才需求持續增加。全球能源科技企業施耐德電機與三聯科技教育基金會、台北市內湖高工推動產學合作計畫，將產業實際使用的PLC（可程式邏輯控制器）與Pro-face HMI（人機介面）設備導入校園，由企業工程師授課並搭配實作課程，讓學生在校期間即能接觸智慧製造相關技術，培養自動化控制與系統整合能力。

三聯科技教育基金會執行長黃美金指出，基金會長期投入技職教育，希望透過企業與學校合作，縮短產學之間的落差，此次與施耐德電機合作，將原廠技術與設備轉化為教學資源，讓學生在求學階段就能接觸智慧製造的最新技術。

請繼續往下閱讀...

三聯科技教育基金會提供與產線接軌的設備，施耐德電機派出技術專家擔任講師，課程內容涵蓋PLC控制邏輯、HMI介面設計與流程模擬等核心技術，讓學生透過操作設備與模擬產線流程，完成從基礎理論到系統配置的完整學習，並參與台北市教育局推動的「技術型高中、技專校院暨業界產學合作計畫」，課程為期6週、共18小時。

內湖高工校長林俊岳表示，此次課程能將原本艱深的工控技術轉化為易於理解的教學內容，關鍵在於校內教師與企業技術團隊密切合作，透過企業講師與實務設備進入校園，學生能更早接觸產業現場常用技術，對技職教育與產業接軌具有重要意義。施耐德電機工業自動化部門總經理鄭智峰則表示，培育智慧製造人才是企業的重要責任，此次合作也是企業落實永續發展與人才培育的重要行動。

在課程實作過程中，學生從基礎PLC指令設定開始，逐步完成HMI人機介面畫面設計與流程控制模擬。授課講師觀察，學生在接觸真實工控流程後，對於問題解決與系統設計的主動性明顯提升。多位學生也表示，透過實際操作設備，不僅更理解自動化系統運作，也對未來升學與職涯方向有更明確的想像。

施耐德電機講師賴裼周（左一）教導內湖高工學生，運用施耐德電機PLC &HMI控制器進行實作，完成從基礎理論到系統配置的全流程學習。（圖由三聯科技教育基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法