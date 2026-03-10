為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    電機工程師入校授課 基金會和企業助攻技職教育

    2026/03/10 15:36 記者林曉雲／台北報導
    內湖高工老師陳建男、施耐德電機與三聯科技教育基金會合開Pro-face PLC與HMI實作課程，幫助學生順利獲得結訓證書。（圖由三聯科技教育基金會提供）

    內湖高工老師陳建男、施耐德電機與三聯科技教育基金會合開Pro-face PLC與HMI實作課程，幫助學生順利獲得結訓證書。（圖由三聯科技教育基金會提供）

    面對智慧製造快速發展，產業對自動化與工控技術人才需求持續增加。全球能源科技企業施耐德電機與三聯科技教育基金會、台北市內湖高工推動產學合作計畫，將產業實際使用的PLC（可程式邏輯控制器）與Pro-face HMI（人機介面）設備導入校園，由企業工程師授課並搭配實作課程，讓學生在校期間即能接觸智慧製造相關技術，培養自動化控制與系統整合能力。

    三聯科技教育基金會執行長黃美金指出，基金會長期投入技職教育，希望透過企業與學校合作，縮短產學之間的落差，此次與施耐德電機合作，將原廠技術與設備轉化為教學資源，讓學生在求學階段就能接觸智慧製造的最新技術。

    三聯科技教育基金會提供與產線接軌的設備，施耐德電機派出技術專家擔任講師，課程內容涵蓋PLC控制邏輯、HMI介面設計與流程模擬等核心技術，讓學生透過操作設備與模擬產線流程，完成從基礎理論到系統配置的完整學習，並參與台北市教育局推動的「技術型高中、技專校院暨業界產學合作計畫」，課程為期6週、共18小時。

    內湖高工校長林俊岳表示，此次課程能將原本艱深的工控技術轉化為易於理解的教學內容，關鍵在於校內教師與企業技術團隊密切合作，透過企業講師與實務設備進入校園，學生能更早接觸產業現場常用技術，對技職教育與產業接軌具有重要意義。施耐德電機工業自動化部門總經理鄭智峰則表示，培育智慧製造人才是企業的重要責任，此次合作也是企業落實永續發展與人才培育的重要行動。

    在課程實作過程中，學生從基礎PLC指令設定開始，逐步完成HMI人機介面畫面設計與流程控制模擬。授課講師觀察，學生在接觸真實工控流程後，對於問題解決與系統設計的主動性明顯提升。多位學生也表示，透過實際操作設備，不僅更理解自動化系統運作，也對未來升學與職涯方向有更明確的想像。

    施耐德電機講師賴裼周（左一）教導內湖高工學生，運用施耐德電機PLC &HMI控制器進行實作，完成從基礎理論到系統配置的全流程學習。（圖由三聯科技教育基金會提供）

    施耐德電機講師賴裼周（左一）教導內湖高工學生，運用施耐德電機PLC &HMI控制器進行實作，完成從基礎理論到系統配置的全流程學習。（圖由三聯科技教育基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播