    首頁 > 生活

    台灣總人口連26個月負成長 2月新生兒跌破7千人創新低

    2026/03/10 15:18 記者李文馨／台北報導
    內政部今天公布最新統計指出，今年2月新生兒數僅6523人，較1月減少2200人、減幅達25.2%，不僅創史上單月新低，也首度跌破7000人。（美聯社）

    內政部今天公布最新統計指出，今年2月新生兒數僅6523人，較1月減少2200人、減幅達25.2%，不僅創史上單月新低，也首度跌破7000人。整體而言，截至今年2月底，台灣人口數為2328萬273人，已連續26個月呈現負成長。

    內政部今天公布2026年2月戶口統計資料，截至2月底，全台總人口數為2328萬273人，與去年同期比較減少10萬4341人，平均每天減少285.87人，與1月相比減少8772人。與去年同期比較，人口增加率最高者為桃園市0.60%，其次為新竹縣0.29%、台中市0.18%；人口減少最多為金門縣2.50%、連江縣1.96%、台北市1.87%。

    在新生兒部分，今年2月出生數為6523人，約每6.2分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之3.65，較1月減少2200人，也較去年同期減少3884人。就縣市來看，粗出生率最高為澎湖縣千分之5.62，其次為台東縣千分之4.95、花蓮縣千分之4.68；最低依序為基隆市千分之2.54、台南市千分之2.85、連江縣千分之2.87。

    回顧歷年數據，去年4月新生兒8684人、5月8433人、11月7946人接連創下史上單月新低紀錄後，今年2月出生數6523人，更是單月新生兒首度跌破7000人。

    死亡數方面，2月死亡1萬4881人，平均約每2.7分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為千分之8.33，較去年同期減少7007人，較1月減少2648人；其中，嘉義縣折合年自然增加率千分之負9.96為全國最低，六都則是台南市千分之負5.84最低。

    觀察整體人口結構，截至今年2月底，台灣0至14歲人口數為266萬7349人，占總人口比率11.46%；15至64歲人口數為1590萬5248人，占68.32%；65歲以上人口數為470萬7676人，占20.22%。與1月相較，0至14歲與15至64歲人口比率都些微下降，65歲以上老年人口占比則增加0.07個百分點。

