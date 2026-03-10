台南站前圓環改U型動線空拍影片首曝 網友吵翻

台南站前圓環改U型新動線。（圖擷自黃偉哲臉書）

配合南鐵地下化工程推進，台南火車站前廣場改造分階段施工，站前圓環正式走入歷史，整體行車動線也大幅調整為「U型」雙向環形動線。台南市長黃偉哲在臉書首度曝光改造後的圓環車流俯瞰動態影片，畫面一出立刻引發網友熱烈討論，甚至在留言區開戰，比現場車流還熱鬧。

台南火車站前廣場改造工程持續推進中，已完成道路全面重鋪與交通標線劃設，現場在義交人員引導及智慧交通中心即時監控下，新動線上路後，尖峰時段整體交通大致維持順暢。

調整最大變化，是原本的圓環改為U型雙向行車動線，並設置4個號誌路口。接送區也進行分流，除了保留車站大門口原有臨停區外，另在北門派出所前方路段新增臨停接送空間，鼓勵民眾分散停車，減少壅塞。公車停靠站也同步調整，目前改設在中山路與成功路兩側，現場安排服務人員協助引導通勤族與學生上下車。

不過新動線也引來不少民眾質疑，有駕駛認為，成功路、中山路與北門路待轉空間距離太短，擔心車流不順時回堵，甚至可能卡在斑馬線影響行人通行。也有人指出，人本交通不應只考慮行人，開車、騎車、搭車的都是人，交通設計都應納入考量。另有民眾擔心，汽機車混流且路幅變窄，大車、小車擠在一起，恐增加事故風險，萬一被公車捲入，最後還是駕駛背鍋。

不過也有支持聲音認為，新設計仍需要一段時間適應。有人指出，若車道太寬反而容易出現機車鑽車縫情形。也有人認為取消機慢車道與待轉區，是不少城市的趨勢，很多地方早就在調整交通思維了，台南也在蛻變。

另有民眾建議，近期若非必要可暫時避開台南火車站前路段，改走替代路線，現在從環道內線要轉出去，真的需要一點勇氣。

台南站前圓環已走入歷史，站前北門路段禁直行，僅開放臨持接送上下車。（記者洪瑞琴攝）

大台南公車右轉北門路1段，轉角路幅小。（記者洪瑞琴攝）

