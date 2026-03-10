萬人迎媽祖！ 北港3天2夜體驗營開放報名

北港朝天宮迎媽祖每年3月19 日舉行，每每吸引上萬人前往參與，體驗宗教魅力。（資料照）

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」，今年將於5月5日登場，每年上看萬人參與，為讓民眾深入了解其文化底蘊，北港媽祖文化志工團5月3至5日舉辦體驗營活動，3天營隊帶領民眾體會迎媽祖相關活動，如吃炮、犁炮等，盼了解其宗教魅力。

「北港朝天宮迎媽祖」2011年獲指定為國家重要民俗，是北港人的第2次過年。每年農曆3月19、20日遶境活動，南巡南港、北巡新街，北港朝天宮莊儀團等各轎班會，神轎及陣頭規模非常熱鬧盛大，還有藝閣、民俗藝術、各地藝陣表演，此外更有「犁炮」、「炸轎」等特色，整個北港鎮從白天熱鬧到晚上，宛如不夜城。

北港媽祖文化志工團10多年前，當時執行長李茂長看到許多地方甚至旅遊團，都會舉辦相關文化體驗活動，為了把這樣國家重要民俗精神流傳，因此舉辦遶境體驗營，今年度5月3至5日舉辦。

活動帶隊人蔡享潤表示，今年度體驗營進入第14屆，為期3天2夜，限額報名學員60人，18歲至65歲且行動方便可健走10公里以上為佳，報名採額滿截止。首日將先帶領學員們舉辦起馬儀式，隔日帶領學員走訪北港朝天宮，甚至參訪陣頭及體驗教學，包含集雅軒、集斌社，北港老塗獅、勤習堂，動靜態包含其中，讓參訪學員分辨北港陣頭與外地不同之處。

蔡享潤表示，5月5日便是重頭戲的農曆3月19日，屆時帶領學員體驗登轎、出廟儀式，此外更可以體驗抬轎，藝陣參與，甚至更有機會讓學員們實際體驗「吃炮」、「犁炮」等特色，屆時也會提供相關安全裝備穿戴，還有藝閣欣賞，希望參與民眾可以了解北港獨特的宗教文化。

3天2夜的體驗營可以實際欣賞真人藝閣之美。（資料照）

3天2夜的體驗營可以參與「吃炮」、「犁炮」等特色。（資料照）

3天2夜的體驗營可以參與「吃炮」、「犁炮」等特色。（資料照）

