走失1年神奇尋回 屏東「墨西哥黑王蛇」重返飼主懷抱

墨西哥黑王蛇一度由屏東縣動物之家收容。（取自「屏東縣政府動物認養及宣導專區」臉書）

本（3）月7日有民眾在屏東市撿到一條在特殊寵物界中擁有高人氣的「墨西哥黑王蛇」，交由屏東縣動物之家收容並發布認領訊息後，昨（9）日下午就傳來和飼主相認的好消息，特別的是這隻寵物蛇已經走失一年，如今還能平安回家，令人又驚又喜。

全身都是黑色的墨西哥黑王蛇模樣十分特殊，民眾在屏東市民教路附近發現後，通報屏東縣府農業處動保科，經檢查後被送到屏東縣動物之家由專人收容，並依流程上網公告認領資訊，很快在昨（9）日動保科就接獲飼主的電話。

屏東縣動物之家專業人員查證檢視相關資訊，透過墨西哥黑王蛇鱗片、臉型等比對，確認與飼主所提供的照片影像相符，隨後便讓飼主領回這條年約4歲、已經走失1年的墨西哥黑王蛇。墨西哥黑王蛇無毒，模樣全黑，看起來十分帥氣，據了解，其價格視體型大小，千元至萬元間都有。

屏東縣動物之家除了收容常見的貓、犬隻，所設的野生動物救傷中心，安置的動物種類也相當多元，從家兔、雞、鴨、鵝到山羊，甚至連擬鱷龜、浣熊、豬等都有，農業處動保科表示，這些動物入所後會在全國動物收容網站系統公告，也會透過農業處動保臉書粉專公布認領認養資訊，公告認領14天，若無人領回，則開放認養。

墨西哥黑王蛇溜出家門一年，經屏東縣動物之家發布認領訊息後，已由飼主領回。（取自「屏東縣政府動物認養及宣導專區」臉書）

被民眾拾獲的墨西哥黑王蛇已重回飼主懷抱。（取自「屏東縣政府動物認養及宣導專區」臉書）

