萬金石馬拉松3/15開跑 交管、停車資訊懶人包

萬金石馬拉松交通管制時段一覽。（記者徐聖倫翻攝）

一年一度「萬金石馬拉松」於本周日登場，新北市警局表示，為維護本次賽事安全，活動當日有一系列交管，將安排超過百名警力於新北市萬里、金山及石門進行交通疏導，提醒用路人提前規劃行程，盡量避開萬里、金山及石門地區賽道路段及管制時段，以免影響行程。

警方表示，比賽當天台2線萬里往石門方向車道，自美崙路口萬里翡翠灣前，至石門加油站前海側路段，以及萬里區下社路、萬金橋、金山市區、民生路的公園路至萬金橋路段、公園路、磺港路往磺港方向車道，以及磺清路全段，將封閉作為比賽賽道使用。

請繼續往下閱讀...

以上路段將於比賽當天凌晨2時起開始交通管制，待完成賽道設施布設後實施車道調撥措施，於上午6時起全面禁止車輛穿越賽道。預計上午10時30分起自石門區體育館折返點宣布賽道關門，並視選手通過情形逐段解除交通管制。

為避免台2線玉田路口左轉與直行車流交織造成壅塞，警方將提前於鎮北宮路口實施車道調撥措施，增設往野柳及玉田路方向左轉專用車道並調整號誌時相；並於瑪鋉路口、美崙路口、鎮北宮路口及玉田路口等重要路口設置交通告示牌，加強車流引導。

此外，去程賽道自萬里加投地區經金山區中山路與中興路口左轉環金路，續行至環金路與中正路口後接台2線清水路口，該路段管制時間為凌晨2時至上午9時。

新北市警局表示，已彙整「2026新北市萬金石馬拉松主要交通管制時間及路段」懶人包，民眾可透過QR Code即時查詢相關資訊。警方提醒，賽事期間北海岸交通將受影響，建議民眾提前出門或改道行駛，避免行經萬里、金山及石門賽道路段，並可收聽警廣掌握最新路況資訊。

萬金石馬拉松停車資訊一覽。（記者徐聖倫翻攝）

新北市警局整理交管懶人包，民眾掃QR code可線上查詢。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法