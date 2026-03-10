為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鴻海教育基金會、雲林縣府及虎尾科大攜手推動AI教育向下扎根

    2026/03/10 14:48 記者林曉雲／台北報導
    鴻海教育基金會、雲林縣府及虎尾科大攜手推動AI教育向下扎根。（鴻海教育基金會提供）

    鴻海教育基金會、雲林縣府及虎尾科大攜手推動AI教育向下扎根。（鴻海教育基金會提供）

    為推動人工智慧（AI）教育向下扎根，鴻海教育基金會與雲林縣政府及國立虎尾科技大學合作，將AI程式設計與自走車實作課程帶入雲林校園，透過動手操作與實作學習，讓學生接觸程式設計與AI應用，拓展科技學習經驗與未來發展視野。

    鴻海教育基金會執行長汪用和表示，教育能為孩子開啟不同的可能性，希望透過企業資源與地方政府、在地大學的合作，讓科技教育更貼近學生的生活經驗，也讓學生有機會透過實作理解AI技術，培養面對未來科技社會所需的能力。

    汪用和說明，鴻海教育基金會長期推動「偏鄉AI扎根計畫」，多年來深入各地國中推動AI與機器人實作課程，希望透過做中學的方式，讓學生在實際操作中培養邏輯思考與解決問題能力，此次與雲林縣政府合作，以雲林官邸兒童館作為科技學習據點，並攜手長期深耕在地的虎尾科技大學，共同推動AI教育資源進入雲林校園。

    鴻海教育基金會提供AI教具、AI科普漫畫與課程模組，雲林官邸兒童館則持續舉辦AI體驗與程式設計活動，打造在地科技學習平台，並由虎尾科技大學學生組成的「尚虎雲」團隊，帶著教材與課程內容進入校園，透過陪伴與引導，協助學生學習程式設計與AI基礎應用。

    汪用和指出，在AI快速發展的時代，科技素養已逐漸成為學生的重要基礎能力，透過企業、地方政府與大學跨域合作，將科技教育資源導入各地校園，不僅能增加學生接觸AI與程式設計的機會，也能讓學生在探索科技的過程中培養自信與興趣。

    汪用和表示，希望透過持續推動AI教育計畫，在各地建立科技學習的基礎，讓更多學生能在課堂之外接觸創新科技，為未來學習與職涯發展累積更多可能性。

    鴻海教育基金會、雲林縣府及虎尾科大攜手推動AI教育。（鴻海教育基金會提供）

    鴻海教育基金會、雲林縣府及虎尾科大攜手推動AI教育。（鴻海教育基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播