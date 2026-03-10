鴻海教育基金會、雲林縣府及虎尾科大攜手推動AI教育向下扎根。（鴻海教育基金會提供）

為推動人工智慧（AI）教育向下扎根，鴻海教育基金會與雲林縣政府及國立虎尾科技大學合作，將AI程式設計與自走車實作課程帶入雲林校園，透過動手操作與實作學習，讓學生接觸程式設計與AI應用，拓展科技學習經驗與未來發展視野。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，教育能為孩子開啟不同的可能性，希望透過企業資源與地方政府、在地大學的合作，讓科技教育更貼近學生的生活經驗，也讓學生有機會透過實作理解AI技術，培養面對未來科技社會所需的能力。

汪用和說明，鴻海教育基金會長期推動「偏鄉AI扎根計畫」，多年來深入各地國中推動AI與機器人實作課程，希望透過做中學的方式，讓學生在實際操作中培養邏輯思考與解決問題能力，此次與雲林縣政府合作，以雲林官邸兒童館作為科技學習據點，並攜手長期深耕在地的虎尾科技大學，共同推動AI教育資源進入雲林校園。

鴻海教育基金會提供AI教具、AI科普漫畫與課程模組，雲林官邸兒童館則持續舉辦AI體驗與程式設計活動，打造在地科技學習平台，並由虎尾科技大學學生組成的「尚虎雲」團隊，帶著教材與課程內容進入校園，透過陪伴與引導，協助學生學習程式設計與AI基礎應用。

汪用和指出，在AI快速發展的時代，科技素養已逐漸成為學生的重要基礎能力，透過企業、地方政府與大學跨域合作，將科技教育資源導入各地校園，不僅能增加學生接觸AI與程式設計的機會，也能讓學生在探索科技的過程中培養自信與興趣。

汪用和表示，希望透過持續推動AI教育計畫，在各地建立科技學習的基礎，讓更多學生能在課堂之外接觸創新科技，為未來學習與職涯發展累積更多可能性。

