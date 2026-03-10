為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣梅山紫藤花開3成 白天漫步山區、晚上走逛台灣燈會

    2026/03/10 14:33 記者林宜樟／嘉義報導
    瑞里紫藤花美景，示意圖非目前花況。（嘉義縣文化觀光局提供）

    嘉義縣梅山鄉瑞里以紫藤花聞名，目前花開約3成，嘉義縣政府今天舉辦「2026瑞里紫藤花季」宣傳記者會，揭開春季紫藤花盛開序幕，遊客今起至3月31日止入住特約旅宿，可獲得限量紫藤紀念袋1個，送完為止，縣府也推薦民眾白天漫步紫藤花海，夜晚暢遊台灣燈會展區，感受春日限定的雙重旅遊魅力。

    記者會活動由長笛姐姐Lily演奏古典與創新交融的「高山青」，並由翁章梁與藝人大久保麻梨子分享瑞里周邊旅遊資源與特色產業。

    翁章梁表示，今年台灣燈會吸引大量人潮，不少民眾反應展區幅員遼闊，逛到「鐵腿」，推薦民眾看完燈會後前往山區放慢步調休憩，品茗或喝咖啡，到瑞里欣賞浪漫的紫藤花。

    大久保麻梨子分享，自己已連續多年到瑞里欣賞紫藤花，甚至形容來到瑞里就像「回娘家」般親切，推薦遊客在瑞里住宿一晚，隔天清晨早起看日出，再找間店悠閒地坐下來，品嚐高山茶或阿里山精品咖啡，一邊欣賞紫藤花或綠意盎然的茶園，感受被大自然療癒的愜意時光。

    嘉義縣文化觀光局表示，目前瑞里紫藤花開約3至4成，花況逐漸進入最佳觀賞期，遊客沿途還可走訪步道、瀑布等自然景點，感受山城春日風光，因花期易受天候不可抗力因素影響，請民眾把握賞花期，出發前可洽店家了解花況，活動資訊可上嘉義縣文化觀光局臉書粉絲專頁查詢。

    大久保麻梨子與先生推薦民眾到嘉義縣瑞里賞紫藤花。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（右2）等推薦瑞里特產。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣府舉辦紫藤花季活動。（記者林宜樟攝）

    瑞里一帶以咖啡及茶產業聞名。（記者林宜樟攝）

