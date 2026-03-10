為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圖輯》阿里山阿龜櫻、霧社櫻紅白爭艷 櫻花蒸汽火車最吸睛

    2026/03/10 14:28 記者蔡宗勳／嘉義報導
    沼平公園櫻花蒸汽火車經典畫面。（記者蔡宗勳攝）

    沼平公園櫻花蒸汽火車經典畫面。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義林業分署今天上午於阿里山國家森林遊樂區沼平公園啟動今年度花季「春，櫻與音的對話」，展開為期一個月的阿里山花季。正盛開中的有紅色系山櫻花、緋寒櫻、阿龜櫻與白色系的霧社櫻，呈現紅白櫻花爭奇鬥艷的美景。位於沼平公園滿開中的阿龜櫻，可以拍到櫻花火車同框的美麗畫面，是目前賞櫻焦點。眾所矚目的工作站染井吉野櫻櫻王，還含苞待放中，預計再半個月才會有好花況。

    嘉義分署長李定忠表示，阿里山國家森林遊樂區擁有多達31種櫻花品系，目前山櫻花、琉球緋寒櫻、霧社櫻及阿龜櫻進入盛開狀態，為山林增添繽紛色彩。備受期待的「櫻王」染井吉野櫻，預計於3月下旬迎來最燦爛花況，阿里山派出所後方的吉野櫻經典賞花地點屆時也將進入最佳觀賞時機，敬請把握機會上山欣賞。

    李定忠說，園區除各種櫻花，白木蘭、紫玉蘭、臺灣一葉蘭、多花紫藤及玉山杜鵑等各式花卉，也將接力綻放到4月底，要前往阿里山賞花的民眾，可把握3至4月春暖花開季節，盡情享受阿里山繽紛多彩的春日盛景。

    3月1日至4月1日阿里山花季，嘉義縣警察局將配合交通部公路總局於台18線執行交通管制措施，假日將於上午6點至中午11點實施交通管制，該時段搭乘遊覽車的團客要先至台18線29公里處購票入園；台18線66公里處限制小客車上山，建議停在台18線61公里旁樂野服務區停車場或後方空地，再轉乘接駁車上山。

    嘉義縣公車處於高鐵嘉義站及台鐵嘉義站規劃有賞花接駁專車，可多加利用。另嘉義分署於台18線90至95公里規劃免費接駁，遊客可將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口。

    沼平公園盛開中的阿龜櫻與火車同框。（記者蔡宗勳攝）

    沼平公園盛開中的阿龜櫻與火車同框。（記者蔡宗勳攝）

    沼平公園盛開中的阿龜櫻與火車同框。（記者蔡宗勳攝）

    沼平公園盛開中的阿龜櫻與火車同框。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區盛開中的阿龜櫻是目前賞櫻焦點。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區盛開中的阿龜櫻是目前賞櫻焦點。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區盛開中的阿龜櫻是目前賞櫻焦點。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區盛開中的阿龜櫻是目前賞櫻焦點。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山工作站前的阿龜櫻。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山工作站前的阿龜櫻。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山工作站前的阿龜櫻。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山工作站前的阿龜櫻。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山工作站前「櫻王」染井吉野櫻含苞待放中。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山工作站前「櫻王」染井吉野櫻含苞待放中。（記者蔡宗勳攝）

    警光山莊旁的櫻花盛開。（記者蔡宗勳攝）

    警光山莊旁的櫻花盛開。（記者蔡宗勳攝）

    盛開的白色霧社櫻在霧中別有一番風情。（記者蔡宗勳攝）

    盛開的白色霧社櫻在霧中別有一番風情。（記者蔡宗勳攝）

    盛開的白色霧社櫻。（記者蔡宗勳攝）

    盛開的白色霧社櫻。（記者蔡宗勳攝）

