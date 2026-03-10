梅嶺梅峰古道紫牡丹盛開 賞花健行小旅行正當時

梅峰古道（圖）目前正值萬株紫牡丹盛開時節。（許鴻文提供）

楠西梅嶺擁有梅峰古道、伍龍步道、觀音步道及梅龍步道等4條登山步道，沿線自然景觀豐富、四季景致各具特色，其中「梅峰古道」目前正值萬株紫牡丹盛開時節，推薦民眾前往賞花健行。

「梅峰古道」為低海拔登山步道，單程約2.3公里，來回步行時間約2至3小時，昔日為南化關山地區往返楠西的重要交通要道，兼具歷史與自然景觀價值。紫牡丹花期預計可持續至3月下旬，遊客賞花之餘，還可同時欣賞近年相當受歡迎的香水茉莉，小巧的黃色花朵散發淡淡香氣，也十分吸睛。

請繼續往下閱讀...

可規劃梅嶺賞花與登山健行的小旅行，漫步山林並品嚐在地農特產品、薑黃料理及梅子雞風味餐，感受楠西山城的自然與美食魅力。觀旅局長林國華表示，「台灣好行－梅嶺線」假日往返各9班次、每日共18班次，遊客可自玉井轉運站轉乘即可輕鬆上山。

只要購買「梅嶺線一日票」，還可免費搭乘綠21小黃公車前往龜丹溫泉區，目前於「台南輕鬆遊」平台線上販售，限量推出5折優惠，只要50元銅板價即可暢遊梅嶺。

觀旅局與沿線多家在地店家推出優惠，包括玉井「遇見果香芒果冰舖」滿額贈飲品、「家婿烘焙工房」伴手禮95折、「玉井阿月芒果冰」消費贈冰淇淋球、「66號商舖」甜甜圈買10送2等優惠，以及龜丹地區「龜丹溫泉體驗池」與「龜丹六二溫泉山房」泡湯優惠。

周邊順遊景點，如玄空法寺、江家古厝、萬佛寺（需預約）及龜丹溫泉等，皆適合安排一日或多日遊程。此外，也可搭乘大台南公車綠幹線至玉井，再轉乘綠22線公車直達梅嶺二層坪。喜愛露營的民眾亦可前往梅嶺「神秘氣場露營場」，為台南具代表性的山林型營區之一，且為合法申設完成的露營場。

推薦賞花順遊楠西萬佛寺（圖）。（南市觀旅局提供）

推薦賞花順遊品嘗在地美食薑黃雞（圖）。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法