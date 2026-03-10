為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆拆除閒置近20年原深澳國小校舍 規劃停車場等公設

    2026/03/10 14:37 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市舊深澳國小校舍閒置近20年，結構安全堪虞，市府今拆除再利用。（記者盧賢秀攝）

    基隆市舊深澳國小校舍閒置近20年，結構安全堪虞，市府今拆除再利用。（記者盧賢秀攝）

    基隆市舊深澳國小校舍閒置近20年，校舍荒蕪成治安死角，市府今天舉辦原深澳國小校舍建築物拆除工程祭天祈福典禮，最快在3個月內拆完，先行規劃開闢停車場，再規劃符合民眾需求的公共場所。

    舊深澳國小校舍建物老舊，已停止使用近20年，市府一度想規劃作為第二身心障礙福利服務中心，但因地形高低差等問題作罷。除了常有街友在廢校舍內棲身，前年颱風時土石流沖入校舍內，安全堪虞，市府經評估後辦理拆除工程，讓長期閒置空間回歸安全狀態，同時為未來整體規劃保留彈性與發展可能。

    副市長邱佩琳、市府社會處及議員何淑萍、韓世昱、陳軍佐及市議員參選人黃申棟等人參加祭天祈福典禮，工期6個月，如果順利的話最快在3個月就可拆除廢校拆除。

    邱佩琳說，拆除不堪使用的建物，消除潛在安全風險，並為未來公共空間再利用創造條件。市府將依地方需求與整體發展方向，審慎評估該場域後續規劃，將先交由交通處接管開闢停車場。

    議員何淑萍建議規劃作停車場或休閒場館，陳軍佐認為長照中心需求量大，或結合里民活動中心與停車場也不錯，韓世昱建議透過公民參與式公共建設，符合市民真正需求。

    市府指出，施工期間將嚴格要求承包單位落實職業安全衛生、交通維持及工地環境管理措施，降低噪音與粉塵影響，並加強周邊安全維護，降低對居民干擾。

    基隆市舊深澳國小校舍閒置近20年，成治安隱憂，市府今拆除再利用。（記者盧賢秀攝）

    基隆市舊深澳國小校舍閒置近20年，成治安隱憂，市府今拆除再利用。（記者盧賢秀攝）

    副市長邱佩琳（左一）出席原深澳國小校舍建築物拆除工程祭天祈福典禮。（記者盧賢秀攝）

    副市長邱佩琳（左一）出席原深澳國小校舍建築物拆除工程祭天祈福典禮。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播