基隆拆除閒置近20年原深澳國小校舍 規劃停車場等公設

基隆市舊深澳國小校舍閒置近20年，結構安全堪虞，市府今拆除再利用。（記者盧賢秀攝）

基隆市舊深澳國小校舍閒置近20年，校舍荒蕪成治安死角，市府今天舉辦原深澳國小校舍建築物拆除工程祭天祈福典禮，最快在3個月內拆完，先行規劃開闢停車場，再規劃符合民眾需求的公共場所。

舊深澳國小校舍建物老舊，已停止使用近20年，市府一度想規劃作為第二身心障礙福利服務中心，但因地形高低差等問題作罷。除了常有街友在廢校舍內棲身，前年颱風時土石流沖入校舍內，安全堪虞，市府經評估後辦理拆除工程，讓長期閒置空間回歸安全狀態，同時為未來整體規劃保留彈性與發展可能。

副市長邱佩琳、市府社會處及議員何淑萍、韓世昱、陳軍佐及市議員參選人黃申棟等人參加祭天祈福典禮，工期6個月，如果順利的話最快在3個月就可拆除廢校拆除。

邱佩琳說，拆除不堪使用的建物，消除潛在安全風險，並為未來公共空間再利用創造條件。市府將依地方需求與整體發展方向，審慎評估該場域後續規劃，將先交由交通處接管開闢停車場。

議員何淑萍建議規劃作停車場或休閒場館，陳軍佐認為長照中心需求量大，或結合里民活動中心與停車場也不錯，韓世昱建議透過公民參與式公共建設，符合市民真正需求。

市府指出，施工期間將嚴格要求承包單位落實職業安全衛生、交通維持及工地環境管理措施，降低噪音與粉塵影響，並加強周邊安全維護，降低對居民干擾。

基隆市舊深澳國小校舍閒置近20年，成治安隱憂，市府今拆除再利用。（記者盧賢秀攝）

副市長邱佩琳（左一）出席原深澳國小校舍建築物拆除工程祭天祈福典禮。（記者盧賢秀攝）

