蘆竹未立案補習班無預警倒閉 受害家長籲集結提告自救

桃市府消保官去年底前往蘆竹王皓數學補習班稽查，現場大門深鎖、人去樓空。（圖由市府法務局提供）

桃園市蘆竹王皓數學補習班無預警停業被投訴，市府法務局發文請業者說明因應作為，業者至今未回應，有受害家長到警局提出詐欺告訴並向議員陳情，近日更在網路社群發文呼籲其他受害者一同採取法律行動，集結大家之力討回公道。

王皓數學補習班去年陸續傳出經營不善等問題，學生家長控訴，補習班允諾退款卻多次跳票，如今人去樓空、求償無門，更被查出根本是未立案補習班，已被桃市府裁罰並命其停辦。

市府法務局官員表示，受理至少7件消費者申訴，大多是補習班因營運出狀況，常發生調課、換課、停課及水電等情事，去年9月中有家長向補習班提出退費，業者承諾會退費，到了約定時間卻食言，消保官去年12月1日到補習班稽查，現場鐵門深鎖，門口還貼著郵務送達通知書，裡頭已無營業現象。

官員說，家長預付補習班費用的損失，有待補業者出面處理，去年12月15日曾發文請業者於同月24日前以書面陳述意見，說明補習人次、應退費人次、退費方案、退費時間、退費聯繫窗口及後續因應作為等，同時在補習班網頁發送訊息請業者配合，業者至今都未回應，而業者拒出面、不回應，家長恐難以透過消費爭議申訴機制處理，可向法院提起訴訟、求償。

近日已有受害家長到警局對補習班業者提出詐欺告訴，同時向議員陳情，並發文呼籲其他受害者出面採法律行動自救，一起向補習班討回公道。

