    首頁 > 生活

    不是火雞！大冠鷲降落覓食 台南水道生態紀錄再+1

    2026/03/10 14:15 記者吳俊鋒／台南報導
    大冠鷲降落台南水道草地，進行覓食，畫面難得一見。（山上花園水道博物館提供）

    台南山上花園水道博物館難得的生態紀錄再+1，平時都在上空翱翔的大冠鷲，竟也降落草地覓食，珍貴畫面被捕捉到，工作人員一度誤以為火雞，靠近觀察後，原來是保育類猛禽，驚喜不已。

    館方強調，園區重視保育，維護綠地時，都沒有使用除草劑，提供友善的天然環境，讓鳥類可以安心覓食，大冠鷲也不例外，只是之前常見在高空盤旋，或棲息於樹幹上，伺機捕獵小動物，直接降落，工作人員首次遇到。

    工作人員清晨巡視園區時，突然見到草地上有隻體型不小的鳥類低頭活動，乍看之下，誤以為火雞跑進來了，緩步靠近後，再次確認，才發現是大冠鷲降臨，與平日振翅飛翔的形象強烈對比，也為水道難得的生態紀錄再添1筆。

    館方提到，當時大冠鷲立於草皮上，不時低頭搜尋，神情專注，研判應是來到地面找獵物，進行覓食，與在空中翱翔的霸氣姿態相比，顯得溫馴，也讓人看見猛禽較少被注意的一面。

    館方強調，園區保留大片的草坪與林木，環境極佳，長期吸引鳥類棲息、活動，大冠鷲是常見的指標性物種之一，這次能在地面更近距離觀察到，再次顯示該場域自然生態多樣且穩定。若遊客於園區內巧遇野生鳥類，驚喜之餘，應保持適當距離觀察，不干擾、不追逐。

    大冠鷲常在台南水道上空盤旋。（山上花園水道博物館提供）

