為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭米集團產區契作達358公頃 每公斤較公糧收購高10.7元

    2026/03/10 14:22 記者王峻祺／宜蘭報導
    農糧署東區分署輔導糧食業者成立稻米產銷契作集團產區，與農民契作優質好米品種，並以高於公糧價格收購。（宜蘭縣政府提供）

    農糧署東區分署輔導糧食業者成立稻米產銷契作集團產區，與農民契作優質好米品種，並以高於公糧價格收購。（宜蘭縣政府提供）

    農糧署東區分署推動稻米產銷契作集團產區，今年新增礁溪鄉農會，累計6家產區，契作面積已達358公頃，農友與集團產區契作，不僅有穩定的銷售通路，收購價格還高於公糧，平均每公斤高出10.7元。

    近年有愈來愈多農友加入稻米產銷契作，可領取契作獎勵金，收購價格也較優，宜蘭稻農過去多以繳交公糧為主，東區分署輔導糧食業者成立稻米產銷契作集團產區後，與農民契作優質好米品種，並以高於公糧價格收購。

    東區分署指出，以「上誼興業」契作台農71號為例，乾穀收購價最高達每公斤35.8元，較公糧乾穀平均收購價每公斤25.1元高出10.7元，另加上集團產區的加碼獎勵最高每公頃1.82萬元，契作農友每公頃收益，可比繳售公糧高出約8.5萬元。

    東區分署表示，鼓勵農友加入契作生產模式，以集團化、規模化及品牌化運作，最大化生產收益，原有宜蘭市農會雪山米，以及五結鄉農會夢田越光米、蘭陽五農米，與上誼興業有限公司三星稻鴨有機米3家，後來又新增陞銘科技農業的宜鄉米、安欣企業社粒亮米及礁溪鄉農會的溫泉米、礁溪米3家，目前累計6家集團產區。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播