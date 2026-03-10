宜蘭米集團產區契作達358公頃 每公斤較公糧收購高10.7元

農糧署東區分署輔導糧食業者成立稻米產銷契作集團產區，與農民契作優質好米品種，並以高於公糧價格收購。（宜蘭縣政府提供）

農糧署東區分署推動稻米產銷契作集團產區，今年新增礁溪鄉農會，累計6家產區，契作面積已達358公頃，農友與集團產區契作，不僅有穩定的銷售通路，收購價格還高於公糧，平均每公斤高出10.7元。

近年有愈來愈多農友加入稻米產銷契作，可領取契作獎勵金，收購價格也較優，宜蘭稻農過去多以繳交公糧為主，東區分署輔導糧食業者成立稻米產銷契作集團產區後，與農民契作優質好米品種，並以高於公糧價格收購。

請繼續往下閱讀...

東區分署指出，以「上誼興業」契作台農71號為例，乾穀收購價最高達每公斤35.8元，較公糧乾穀平均收購價每公斤25.1元高出10.7元，另加上集團產區的加碼獎勵最高每公頃1.82萬元，契作農友每公頃收益，可比繳售公糧高出約8.5萬元。

東區分署表示，鼓勵農友加入契作生產模式，以集團化、規模化及品牌化運作，最大化生產收益，原有宜蘭市農會雪山米，以及五結鄉農會夢田越光米、蘭陽五農米，與上誼興業有限公司三星稻鴨有機米3家，後來又新增陞銘科技農業的宜鄉米、安欣企業社粒亮米及礁溪鄉農會的溫泉米、礁溪米3家，目前累計6家集團產區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法