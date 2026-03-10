為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投名間焚化爐選址惹議 遭質疑恐污染飲用水源

    2026/03/10 14:15 記者張協昇／南投報導
    南投縣名間鄉反焚化爐自救會等團體，10日召開記者會要求縣府停止焚化爐興建案二階環評。（圖由監督施政聯盟提供）

    南投縣名間鄉反焚化爐自救會等團體，10日召開記者會要求縣府停止焚化爐興建案二階環評。（圖由監督施政聯盟提供）

    南投縣政府規劃在名間鄉新民村蓋垃圾焚化爐，名間鄉反焚化爐自救會、立法委員陳昭姿、監督施政聯盟與多個環團，今（10日）在立法院召開記者會，認為縣政府選址過程缺乏完整公開及合理比較，且距預定地約1.5公里處有新民淨水場，恐污染飲用水源，要求立即停止二階環評、重新選址。

    名間鄉焚化爐興建案今年1月31日召開二階環評第一次範疇界定會議，引發地方強烈抗爭，惟縣府3月16日仍將召開第二次範疇界定會議。

    陳昭姿與監督施政聯盟召集人陳椒華等人指出，縣府將名間鄉外埔段國有地列為焚化爐興建主方案，選址過程欠缺專業第三方審查及居民實質參與，依環評制度精神，主方案選址程序未完備即辦理環評與二階環評範疇界定，形同失去審查基礎。

    此外，縣府環保局所提出的焚化爐興辦事業計畫未提出2條對外聯絡道路的土地同意函，也沒有提出鄰近區域約1.5公里有新民淨水場，而該淨水場是提供名間鄉飲用水源，恐污染飲用水源，縣府應立即停止相關作業並重新辦理公開透明選址程序。

    南投縣環保局表示，縣府規劃興建的焚化爐，其產生廢水將進入焚化爐體燃燒，另洗車用水及生活用水經廢水設施處理後回收使用，無任何廢（污）水排放，且新民淨水廠與焚化爐的直線距離為1.83公里，無直接嚴重影響可能，但針對焚化空氣污染物可能對淨水廠造成的影響，將納入二階環評。

    圖
    圖 圖 圖
