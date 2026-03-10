竹縣竹北下水道第3期再獲核定31.3億 2031年完工

新竹縣的竹北下水道第3期再獲中央核定31億多開辦。（取自竹縣府官網）

新竹縣竹北市污水下水道系統第3期工程近日獲國土管理署核定將以31.3億經費辦理。縣府工務處先後完成工程的基本設計跟細部設計後就會發包，爭取2031年完工啟用，屆時不僅可望滿足整個3期工區所在的竹北都市計畫區家戶污水處理的需求，竹北境內2個都市計畫區的家戶污水下水道接管率，也可望因此達到百分之百。

縣府工務處表示，竹北共有2個都市計畫區，一個是竹北都市計畫區，一個是高鐵特定區。高鐵區內的污水下水道布建工程已在2期施作完成，區內家戶也幾乎都已接管。現在第3期的工區位於竹北都市計畫區內，也就是台鐵以西、環北路以東、鳳山溪以南、興隆路以北地帶。

3期工程計畫從2024年12月初提送中央審查後，歷時1年3個月終獲核定，31.3億多的計畫經費由中央補助76%，其餘用縣款支應。而配套的竹北水資源回收中心第3期擴建完成後，每天污水的計畫處理量將從4萬5000噸提升到6萬1000噸；污水分支管網佈設長度約1萬1000公尺，預計將有2萬1000戶要接管。

工務處表示，竹北都計內現有總戶數約7.6萬戶，已接管的有6萬1910戶，因此推估未來的人口、家戶成長狀況，研判前述第3期污水下水道工程完竣後，整個竹北都市計畫區內的家戶接管率和全竹北市內都計區的接管率都可望達到百分之百。

