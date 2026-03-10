國產鴨羽絨 亮白度大勝進口品

台灣產的鴨羽絨潔白亮度等都大勝進口貨。（圖由畜試所提供）

台灣近年輸出鴨羽絨等羽毛產品平均約萬噸，農業部畜試所和羽毛公會合作，透過光學量測技術，針對不同來源與品種的鴨羽絨檢測羽絨亮白度較高、黃度偏低，更勝國外。

依農業部統計，我國去年共出口羽毛共9167公噸，產值達1.46億美元，羽毛等主要用來製作高級保暖衣材、寢具等，這些羽毛來自鴨羽毛和鵝羽毛，其中國產鴨羽絨數量為鵝羽絨5倍，畜試所東區分所長張經緯表示，台灣的羽絨有台灣軟黃金之稱，為讓台灣鴨羽絨品質可更有科學依據，和羽毛公會合作透過光學量測技術，針對國內各種不同品種的鴨羽絨分析，並和國外進口的鴨羽絨比較。

請繼續往下閱讀...

張經緯表示，經檢測顯示，台灣北京鴨羽絨亮白度明顯較高，番鴨與土番鴨的黃度偏低，顯示羽絨色調較為冷白、純淨，泛黃程度較低；外國的北京鴨與其他鴨種羽毛，雖具一定亮度，但黃度較高，呈現偏暖的象牙色調，他強調，這些數據顯示國產鴨羽絨的品質頂尖。

張經緯指出，未來這些亮度、色澤數據，將提供給羽毛公會發展羽絨亮白度檢測標準，作為「國產羽絨追溯制度」品質檢測指標，也會提供給羽絨加工業者參考。

畜試所進一步說明，國內鴨羽絨品質頂尖的關鍵除了將黑鴨變白鴨的育種技術，還有水禽飼養過程中提供鴨子戲水環境，都有助於維持羽絨潔淨度與白皙度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法