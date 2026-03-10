高鐵延伸屏東環評說明會 居民質疑只管貓頭鷹棲地不管人

高鐵延伸屏東計畫今（10）日上午在高雄舉辦環境影響評估公開說明會。（記者許麗娟攝）

高鐵延伸屏東計畫今（10）日上午在高雄舉辦環境影響評估公開說明會，會中不少高雄車站周邊居民表達強烈憂慮，指出鐵路地下化工程歷經20年施工，好不容易迎來發展契機，如今又將面臨高鐵工程的衝擊，另也不滿環評只做工程對貓頭鷹等生態棲地的影響，卻沒有「人的影響評估」。

高鐵延伸屏東計畫將從高雄左營站延伸至屏東台糖六塊厝農場，全長26.2公里，並新建高雄站（地下）、屏東站（高架）及1處維修基地，路線行經高雄市左營、鼓山、三民、鳳山、鳥松、大寮、大樹區及屏東市等8個行政區，其中，左營到大寮段為地下段，大寮至屏東則為高架段。

請繼續往下閱讀...

今日在高雄進行第一階段的環評說明會，包括地質、噪音、水質、生態、植栽景觀等，並聽取地方意見，不過因說明會舉辦在平常日，讓到場的民眾不滿無法讓更多主要受衝擊的高雄車站周邊居民到場表達意見，另也不滿簡報中雖提到沿線沒有太多保育類動物，但卻未說明沿線居民可能受到的影響，並期望包括潛盾或明挖方式，能透過工程技術減少對居民影響。

立業里里長陳佩羽說，當地居民在鐵路地下化工程期間已承受近20年的施工影響，如今好不容易看到高雄車站建設完成，現在又因高鐵延伸可能還要再忍受10幾年的施工期，不少居民因為不確定未來是否會拆遷而焦慮，要求政府明確說明影響戶數與範圍。

前高雄市議員林于凱也在會中發言質疑，這項重大政策轉向的相關過程缺乏完整的政策環評與社會影響評估，例如施工期對市中心經濟與產業的衝擊等。

民眾郭先則激動指出，政府在簡報中詳細說明動物棲地，例如貓頭鷹的影響，但對居民生活卻幾乎沒有評估，質疑「難道我們連貓頭鷹都不如嗎？」他表示，環評應該也要調查沿線有多少里、多少戶居民，以及居民結構，居民不是反對建設，但政府應理解居民長期承受工程的不安與恐懼。

交通部鐵道局副局長呂新喜則說明，目前計畫仍在環評與行政審查階段，後續還有設計、用地取得與施工等多個程序，未來仍會持續與地方溝通。至於工程大部分路段將以潛盾隧道施工，但車站區域包括420公尺長的月台空間，且必須設在水平路段並配置道岔及相關出口設計等，須採明挖方式施工，但會盡量縮短明挖範圍，降低對居民生活的影響。

台灣世曦工程顧問則說，高鐵延伸的施工方式與台鐵地下化不同，台鐵施工因需設置臨時軌道，因此長時間圍籬封閉；高鐵屬於新建工程，不需要臨時軌道，明挖區段將採「跳蛙式分區施工」，並設置覆工板，讓部分道路可以恢復通行，減少交通阻隔。

市議員黃紹庭、湯詠瑜等地方代表，則要求政府在施工規劃與居民權益保障上提出更清楚的說明，也希望未來能在地方舉辦更多場說明會，讓居民能充分了解工程內容並表達意見。

高雄車站周邊立業里里長陳姵羽表達居民對車站又要施工的不安。（記者許麗娟攝）

高鐵延伸屏東計畫將從高雄左營站延伸至屏東台糖六塊厝農場，全長26.2公里。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法