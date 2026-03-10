太扯！石門水庫遊湖船2度擱淺 救生衣繩脆化、斷裂 遊客下船超驚嚇

石門水庫搭遊艇的遊客投訴所收到船家提供救生衣的衣繩已經脆化、碎化。（圖由桃園市議員黃敬平提供）

花蓮縣鯉魚潭2月19日發生天鵝船遊湖翻覆致8歲男童卡在船艙底部身亡的驚悚憾事殷鑑不遠，有民眾投訴本月8日下午1點30分，搭乘桃園市石門水庫遊艇賞景，期間船隻兩度擱淺，眾人被嚇壞，船長在大家要求下才拿出救生衣，救生衣必須以尼龍繩穿孔綁繩固定，但多條繩索早已脆化、碎化甚至斷裂，導致無法正常固定，只能勉強套在頭上，幸好未發生意外，一行人下船後心有餘悸地向市議員黃敬平投訴，希望討個公道。

黃敬平今（10）日譴責業者未善盡安全管理責任，強調昨日才發生南投縣杉林溪度假園區接駁車墜谷，桃市府無論陸上、水上都要加強觀光旅遊車輛、遊艇等運輸安全管理，並針對石門水庫渡輪、遊艇等水域遊憩載客船艇全面稽查。

桃園市渡船遊艇商業同業公會總幹事陳咪春表示，石門水庫時值枯水期，加上水利署抽沙工程，會有淤積的位置大至在「大草原」，一般而言船長會避開淤積水域，可能水位和淤沙變化造成船艇短暫擱淺。

陳咪春強調，公會向來重視遊艇安全，將全面協助業者檢查船上所有設備，而交通部航港局每年上半年會安排定期檢查，其他包括連假前如春節，也會安排抽檢，遊艇許可載多少遊客，就必須有多少件救生衣，這次遊客向議員投訴的狀況，公會一定會加強檢查救生衣功能完整安全。

水利署北區水資源分署副分署長郭耀程表示，石門水庫遊艇行駛須依「石門水庫船筏管理要點」規定申請許可，且航行船筏應依小船管理規則及桃園市漁筏監理自治條例等規定，定期向航政主管機關申請檢查，該分署將於瞭解本案原因後，通報航政主管機關辦理。

桃市觀光旅遊局主秘李復華說，船舶管理權責已回歸航港局，將電洽航港局反映議員和民眾陳情，並請督導業者改善。

黃敬平認為，石門水庫是桃園市重要觀光景點，若市府認為船舶管理屬中央權責，不在地方業務範圍內，反而凸顯桃園制度上的不足，目前市府尚未制定載客小船管理自治條例，相關安全管理仍停留在中央最低標準，對遊客保障明顯不足。

黃說，以台南市制定「台南市載客小船管理自治條例」為例，將乘客責任保險提高至300萬元並依乘客人數計算保障額度，市府應主動補強、建立地方管理機制，包括定期安全稽查、設備檢驗、業者管理及保險保障等規範，以補中央檢查量能不足。

