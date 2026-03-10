屏東萬丹森林公園3/15啟用 上午健走、下午潘若迪千人跳有氧

屏縣萬丹森林公園將於3月15日啟用，環園步道十分優美。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣將有全新的休憩綠地地標，由縣府打造的「萬丹森林公園」，將於本（3）月15日啟用，結合自然地景與生態美學的都市綠肺，鄉親不必遠行就能在城市中享受森林般的清新芬多精；開幕上午有「萬丹春天健走嘉年華」、下午安排「2026屏東有氧巡迴列車」，縣府歡迎民眾攜家帶眷參加。

萬丹公園旁的台糖種苗園區廣達20公頃，屏東縣府與台糖合作將此打造為萬丹森林公園，3月15日啟用的範圍屬第一期園區，面積6.5公頃，工程經費約7000萬元，去年5月起施工。

屏東縣府工務處表示，萬丹森林公園整體規劃融入在地特色與自然景觀，核心的「紅豆廣場」設計靈感取自萬丹最具代表性的農產－紅豆與牛奶，以色彩繽紛地景鋪面呈現地方文化意象，打造兼具視覺美感與在地特色的公共空間。園區內並設景觀砌石水道，不僅能調節園區微氣候，也提供民眾親水互動、消暑休憩的清涼體驗。

園區還有多條親近自然的步行動線，包括環繞公園綠意的「環園步道」，清晨傍晚漫步其中，隨著光影變化可感受森林特有的靜謐氛圍；喜愛生態觀察者，可透過「生態觀察棧道」深入園區林間，近距離探索豐富的自然生態，體驗城市森林的生命力。

歡慶森林公園啟用，教育處表示，15日清晨5點30分至上午8點30分，安排萬丹春天健走嘉年華，邀請鄉親以輕快步伐迎接春日活力，將有摸彩，最大獎iPhone 17 Pro一台，另有全聯禮券1000元3名等多項獎品。民眾可沿健走路線悠閒漫步，完成健走可獲活動專屬設計運動毛巾，現場也提供萬丹特色小吃品嚐，民眾在運動之餘也能感受濃濃在地人情味。

下午3點到6點為2026屏東有氧巡迴列車首站活動，縣府邀請「有氧天王」潘若迪帶領千人齊跳有氧，打造最熱血的開園運動派對，現場除舞台互動，也設置「小朋友專屬放電區」，讓孩子們盡情奔跑玩樂。參加活動者可獲繽紛野餐墊一份，現場也準備神秘驚喜禮物，增添歡樂與期待。

屏縣萬丹森林公園設有環園步道。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣萬丹森林公園園區規劃多條親近自然的步行動線。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣萬丹森林公園園區設有生態觀察棧道。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府工務處及教育處10日說明萬丹森林公園的特色以及15日啟用當天的活動內容。（記者羅欣貞攝）

