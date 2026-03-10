熊愛吃雞！台灣黑熊野放半年後 2度滋擾花蓮卓溪清水部落被捕

4日被卓溪鄉清水部落村民通報闖入養雞場，黑熊5、6日晚間都被拍到在雞舍旁徘徊。（圖由林保署花蓮分署提供）

花蓮卓溪鄉卓清村清水部落居民本月4日通報，民宅旁雞寮遭黑熊入侵，林保署立即放置自動紅外線相機監測，發現黑熊連日來幾乎每天到雞舍報到，吃了12隻雞，昨天清晨被捕。林保署今天表示，這隻黑熊身上有去年植入的晶片，確認牠是第2度造訪清水部落，至於未來是否還能野放，將交由專業團隊評估。

卓溪鄉清水部落早在2023年8月就曾發生黑熊入侵雞舍事件，造成雞隻與圍籬損失。去年10月間部落居民通報有黑熊侵擾雞舍，經分署布放陷阱成功誘捕並繫掛耳標及植入晶片後，立即異地野放；林保署4日接獲清水部落頭目何成忠、連姓民眾通報，指出工寮旁雞舍有熊出沒，經放置自動相機監測，拍到這頭體態消瘦的台灣黑熊，幾乎每天都在雞舍旁徘徊，爬進雞舍圍籬捉雞來吃，居民表示，擔心損失擴大、希望盡快捕捉。

經過多次驅趕無效，林保署花蓮分署6日啟動誘捕，使用安全套索陷阱捕捉，9日清晨誘捕成功，林保署花蓮分署玉里工作站、野灣野生動物保育協會共14名人員至現場進行麻醉及身體檢查，個體是成年黑熊，約15歲、體型偏瘦只有70公斤，精神及身體狀況不佳。

經掃描發現，牠身上帶有晶片，確認是去年10月間被居民通報滋擾雞舍的同1隻黑熊，當時陷阱誘捕後植入晶片並繫掛耳標後，選擇遠離部落的山區易地野放，這次被捕時耳標已脫落。

林保署花蓮分署今天指出，這頭熊已經2度滋擾部落，目前已先送往東部野生動物救傷中心進行觀察照護及行為評估，至於是否還適合野放，將由專業團隊判斷。

林保署表示，這次黑熊侵擾造成12隻雞隻損失及部分圍籬設施毀損，為感謝部落居民主動通報、配合監測及協助現場應變，將依林業保育署「臺灣黑熊生態服務給付方案」核發入侵通報及監測獎勵金，並補償雞隻及圍籬損失。

花蓮分署表示，民眾如發現黑熊侵擾或出沒，請立即通報0800-000930（您您您救山林）或花蓮分署，由專業人員到場協助處理，切勿自行捕捉或處置，以維護人熊安全。

黑熊攀爬翻過圍籬進入養雞場，造成圍籬損傷，將由林保署補貼修繕費。（圖由林保署花蓮分署提供）

被捕的公熊身形消瘦，只有70公斤，身上掃描到晶片，確認是去年10月侵擾清水部落的同一隻熊。（圖由林保署花蓮分署提供）

林保署花蓮分署玉里工作站、野灣野生動物救傷中心為麻醉後的黑熊身體檢查。（圖由林保署提供）

