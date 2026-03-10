校園性平事件怎麼處理？南市辦研習幫第一線「補功課」

南市教育局舉辦研習活動，分享實務案例與系統操作培訓，提升第一線人員應變能力。（圖由南市教育局提供）

為了讓學校在面對校園性別事件時能更專業、也更有方向，南市府今（10）日起一連兩天舉辦研習，邀集各校學務主任與相關業務承辦人參加。教育局長鄭新輝指出，校園性別事件的處理流程從最初的事件通報、受理調查到後續處置，每一步都有明確規範，例如必須依法通報、不能私下成立調查機制，也要嚴格遵守保密原則。

研習特別針對學務主任及業務承辦人員設計，課程包括校園性別事件統計與追蹤管理系統操作、「關懷e起來」通報實務，以及數位網路性別暴力與跟蹤騷擾的案例分享，希望透過實務經驗交流，讓大家更熟悉處理流程。

教育局表示，校園安全與性別平等是打造友善校園的重要基礎。隨著相關法規持續更新，學校在面對性侵害、性騷擾或性霸凌等事件時，必須依照規定程序處理，才能保障當事人權益，也讓整個處理過程更專業、公正。

課程中除了介紹系統操作，也說明學校性平會在事件處理中的角色與運作方式。同時邀請社會局家庭暴力暨性侵害防治中心社工與學務輔導專家，分享實際案例與通報經驗，讓學校在面對不同情況時能更有判斷依據。

