為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    校園性平事件怎麼處理？南市辦研習幫第一線「補功課」

    2026/03/10 13:46 記者洪瑞琴／台南報導
    南市教育局舉辦研習活動，分享實務案例與系統操作培訓，提升第一線人員應變能力。（圖由南市教育局提供）

    南市教育局舉辦研習活動，分享實務案例與系統操作培訓，提升第一線人員應變能力。（圖由南市教育局提供）

    為了讓學校在面對校園性別事件時能更專業、也更有方向，南市府今（10）日起一連兩天舉辦研習，邀集各校學務主任與相關業務承辦人參加。教育局長鄭新輝指出，校園性別事件的處理流程從最初的事件通報、受理調查到後續處置，每一步都有明確規範，例如必須依法通報、不能私下成立調查機制，也要嚴格遵守保密原則。

    研習特別針對學務主任及業務承辦人員設計，課程包括校園性別事件統計與追蹤管理系統操作、「關懷e起來」通報實務，以及數位網路性別暴力與跟蹤騷擾的案例分享，希望透過實務經驗交流，讓大家更熟悉處理流程。

    教育局表示，校園安全與性別平等是打造友善校園的重要基礎。隨著相關法規持續更新，學校在面對性侵害、性騷擾或性霸凌等事件時，必須依照規定程序處理，才能保障當事人權益，也讓整個處理過程更專業、公正。

    課程中除了介紹系統操作，也說明學校性平會在事件處理中的角色與運作方式。同時邀請社會局家庭暴力暨性侵害防治中心社工與學務輔導專家，分享實際案例與通報經驗，讓學校在面對不同情況時能更有判斷依據。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播