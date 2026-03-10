國中生注意了！ 115學年度高中職免試入學雲林區有多項變革

因應AI智慧科技發展，未來產業需求，土庫商工繼去年成立AI實驗班，115學年度再新增電子科。圖為AI實驗班寒假營隊活動。（土庫商工提供）

因應少子化、多元學習及未來產業需求趨勢，115學年度雲林區高中職免費入學有多項變革，其中過去以商科為主的國立土庫商工繼去年成立AI實驗班，將再新增電子科，強化科技與智慧應用相關課程。

115年國中教育會考將於5月16、17日登場，雲林區有4969人報名，雲林區高中職免試入學包括免試、直升、技優甄審、完全免試及實驗教育等管道，公私立高中職總招生名額有4605人。

請繼續往下閱讀...

教育處指出，115學年度雲林區高中職免試入學有多項變革，在招生班級人數方面，公私立學校同步調降，國立每班減為33人、私立43人、縣立30人。

招生科別增減方面，由於AI人工智慧熱門，加上部分學校文、商科這幾年招生人數驟減，北港高中停招國際貿易科，新增室內空間設計科、觀光事業科。另土庫商工新增電子科及成立AI實驗班。

完全免試入學招生管道方面，該管道完全不採計會考成績，僅採計學生多元學習表現積分，過去只有私立學校辦理，今年有3所國立加入，提供部分科別及名額，北港高中有商業經營科、資料處理科、應用英語科共39名，北港農工有農業經營科、化工科共26名，土庫商工有商業經營科、會計事務科共60名。

完全免試入學私立學校部分，永年高中有普通科52名，義峰高中有餐飲管理科、照護服務科、多媒體動畫科，大成有汽車科、資訊科。

教育處強調，AI科技發展及應用快速，傳統學習方式面臨挑戰，縣府將持續結合教育政策與產業需求，協助學校發展特色課程與專業科別，提供學生多元且適性的升學管道，讓學生都能找到適合自己的學習方向，培養升學與就業所需能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法