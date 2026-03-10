彰化線西也有15隻流浪狗大軍！ 幼兒園長拿棍子驅趕護童

彰化線西的流浪狗大軍因為有民眾提供食物，2、3年已成當地居民與師生的心頭大患。（賴清美提供）

又見狗狗大軍！彰化縣繼和美鎮有15隻狗狗大軍後，線西也傳出在鄉立幼兒園附近也有狗狗大軍，巧合的是，又是15隻，幼兒園長為了幼童安全，在上學與放學時段只要門口看見大批流浪狗出沒，還要出動棍子趕狗保護家長與學生。

縣議員賴清美表示，她接獲線西民眾陳情，在鄉立幼兒園一帶有15隻流浪狗大軍，主要出沒在線西鄉中央路2段，狗狗大軍經常從見興宮逛大街到線西國小前，也常常「路過」線西幼兒園前，不只民眾害怕，上學的師生與家長也很害怕，希望能夠比照和美太平路一案，由動防所與清潔隊攜手合作來抓流浪狗。

線西鄉長蘇韋峻強調，線西的流浪狗大軍因為有民眾在餵養，狗狗大軍都會不定期出沒，清潔隊接獲通報都會前往圍捕，或是放置誘捕籠，但都成效不佳，希望由動防所派專業人員來協助。

線西幼兒園園長陳宛鈴表示，去年有隻流浪犬的母狗，生下10隻小狗，最後幸運把小狗送養。但今年成犬聚集情況更密集，在發情期都會成群結隊，每天的上學與放學時間，她都要在門口觀察有沒有流浪狗聚集，有的話就要拿棍子趕狗，以確保家長與師生的安全。

動防所強調，動防所人員是採取吹箭方式圍捕流浪狗，但是必須視場地情況才能進行。以和美太平路為例，15隻當中共捕抓12隻，仍有3隻逃逸，後續由誘捕籠捕捉。

彰化線西也有流浪狗大軍，經常在中央路2段一段逛大街，讓民眾與線西幼兒園師生都怕怕。（賴清美提供）

