直銷團飛東京看經典賽「插隊、亂丟垃圾」 一連串脫序行為遭炎上

圖為WBC世界經典棒球賽中，台灣隊8日以5比4戰勝南韓後興奮慶祝勝利。（美聯社）

2026年世界棒球經典賽（WBC）「台韓大戰」激戰至延長賽，台灣隊以5比4勇奪20年來對戰首勝。然而，這場熱血賽事的觀眾席上，卻出現令人搖頭的插曲。某知名直銷公司安排大批成員飛往東京巨蛋應援，事後在社群平台發文炫耀，不料卻因一連串脫序行為慘遭台、日、韓網友聯手炎上。

據悉，該直銷公司成員在Threads等社群平台上傳多張大合照，畫面中眾人身穿台灣隊CT外套、高舉門票，興奮標註感謝公司讓他們參與盛事。然而，這些貼文隨即被現場球迷與收看轉播的網友集體打臉，指控該團體在神聖的東京巨蛋內表現極度失禮。

現場球迷及網友批評，除了插隊、大聲喧嘩等行徑，轉播畫面還多次捕捉到該直銷團隊成員在關鍵時刻「閉目養神」，嘲諷該公司「保健食品顯然沒抗疲勞效果」；在禁止吸菸的室內觀眾席抽電子菸；於球賽進行中違規開啟閃光燈拍照；隨意對著球場酒促小姐近距離亂拍；刻意集體站立影響後方球迷觀賽視線；賽後遺留大量垃圾，與其他台灣球迷自發清掃的形象形成強烈對比等。。

消息曝光後引發批評聲浪，網友紛紛痛罵「丟臉」、「臉皮真厚！」、「大家搶票搶破頭擠不進去，結果這群人還在裡面擾亂秩序！」、「再好的產品也不會想買了！」、「我要默默退會員了」、「不是只有單一舉動被大家放大而已，而是該死的每一個不合時宜甚至不需要他人教的基本禮儀都做不到，被嘴翻有甚麼好護航的？現在洗地技巧都這麼差？」

甚至有網友指出，連日本與韓國網友也開始出現針對該團體的批評，狠酸：「品牌價值就是這樣做出來的」。儘管相關PO文者已在事發後緊急刪除貼文，但相關影像早已被截圖瘋傳，爭議仍持續延燒。

