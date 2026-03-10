不畏寒風細雨 宜蘭冬山近百人種下原生樹苗

宜蘭冬山鄉中山水源公園今天舉辦植樹活動，大小朋友穿著雨衣種下原生樹苗。（圖由林保署宜蘭分署提供）

林保署宜蘭分署及農水署宜蘭管理處，今天（10日）在冬山鄉中山水源公園發起「手植希望．守護水資源」植樹活動，近百位大小朋友不畏濕冷天候，每人穿上雨衣，在完工不久的調蓄池周邊種下原生樹苗，盼建構綠色廊道，展現對環境韌性的堅定承諾。

農水署在冬山鄉中山水源公園新建3200噸調蓄池及智慧灌溉系統，提供152公頃農地灌溉使用，完工後履行「棲地復原」責任，由林保署供應原生植栽相思樹及七里香各30株，透過植樹復原自然生態，降低施工期間對環境的衝擊。

冬山鄉長林峻輔、冬山鄉中山村灌溉管理協會理事長徐文良、順安國小學生共90人，共同響應植樹活動，現場下雨又濕又冷，眾人仍冒著寒風細雨，親手種植原生植栽，大人及小孩聯手種樹，被視為環保意識進一步扎根，更象徵世代的傳承。

林保署宜蘭分署表示，有健康森林才有穩定的水源，種下的樹苗象徵著希望，若能長成大樹，將逐步修復棲地環境，植樹行動成了自然與人類和諧共存的美好典範。

宜蘭冬山「手植希望．守護水資源」植樹活動，大人、小孩攜手前行，象徵環保意識世代傳承。（圖由林保署宜蘭分提供）

冬山鄉長林峻輔（左）也加入植樹行列。（圖由林保署宜蘭分署提供）

