植樹月 苗縣府3/14送2千株苗木

苗栗縣政府與農業部林業及自然保育署新竹分署等單位，將於14日上午9點30分在竹南鎮官義渡自然公園舉行植樹月活動，現場將提供2000株苗木免費贈送，苗栗縣政府秘書長陳斌山邀請鄉親一起來植樹、造林，打造低碳永續家園，朝向淨零碳排目標前進。

每年3月為植樹月，今年苗栗縣政府、農業部林業及自然保育署新竹分署以及竹南鎮公所共同舉辦「原地扎根 韌性森活」植樹節活動，14日上午9點30分在發放竹南鎮官義渡自然公園烏來杜鵑、小葉赤楠、短柱山茶、台灣金絲桃共2千株樹苗，鼓勵民眾將綠意帶回社區；同時種下蘭嶼羅漢松，象徵苗栗扎根土地、穩健成長。

陳斌山、林業及自然保育署新竹分署長副分署長林如森、多位縣議員等人，今天共同啟動活動序幕，號召民眾共同響應，通力合作為地球盡一份心力。現場並由中華幼兒園小朋友帶來精彩表演，讓環境教育向下扎根，

陳斌山指出，從2007年起，苗栗縣參與獎勵造林及全民造林計畫，累計新植面積達1109.42公頃，持續厚植森林資源與生態基礎，誠摯邀請鄉親踴躍參與，共同為苗栗增添綠意，攜手守護環境，為氣候變遷與淨零排放盡一份心力。

苗栗縣政府與農業部林業及自然保育署新竹分署等單位，14日上午9點30分在竹南鎮官義渡自然公園舉行植樹月活動，秘書長陳斌山（左）邀請鄉親一起來領樹苗。（記者張勳騰攝）

