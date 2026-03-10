為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新北兒童卡升級二代卡支援NFC功能 儲值、TPASS在家即可設定

    2026/03/10 13:18 記者黃子暘／新北報導
    新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡二代卡」，今年入學的小一新生9月開學後即可領取全新二代卡，可憑此兌領鮮奶週飲品。示意圖。（記者黃子暘攝）

    新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡二代卡」，今年入學的小一新生9月開學後即可領取全新二代卡，可憑此兌領鮮奶週飲品。示意圖。（記者黃子暘攝）

    新北市自本學期起開辦鮮奶幸福週政策，交通局簡任技正吳政諺表示，為提升學童搭乘公共運輸及日常使用便利性，並結合鮮奶週政策，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡二代卡」，今年入學的小一新生9月開學後即可領取全新二代卡，新卡支援NFC功能，可以用手機感應卡片進行自動加值、查詢交易紀錄和卡片餘額，學童可憑此身份辨識領取鮮奶週飲品，盼以卡片智慧化與數位化服務，打造更便利的學童生活卡。

    吳政諺表示，二代卡採用新的晶片與感應技術，讓交易速度更快、資料安全性更高，也強化行動服務功能，家長可用具備NFC功能的智慧型手機，在家感應卡片自動加值、查詢交易紀錄、查詢卡片餘額等，也可以透過NFC功能用手機為孩子設定TPASS基北北桃1200都會通定期票，不必再特地前往超商或捷運站辦理。

    此次升級也結合新北市推動的「新北鮮奶幸福週」政策，吳政諺指出，未來學童可透過兒童悠遊卡進行身分辨識，協助學校簡化行政流程，同時確保每位學童都能順利領取營養補給，卡片數位化管理也有助於提升政策執行效率。

    交通局補充，今年小一新生將於9月開學後即可領取全新的兒童悠遊卡2代卡，市府推動公共運輸與智慧城市服務整合，兒童悠遊卡升級，可培養孩子從小使用公共運輸與電子支付的習慣，未來也可逐步發展更多應用情境，例如校園身分辨識、校園服務整合等，讓一張卡片即可滿足多元需求。

