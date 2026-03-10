為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    等公車也能拍美照 台南文化中心特色候車亭亮相

    2026/03/10 13:09 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市文化中心前候車亭，融入文化與海洋元素成拍照打卡亮點。（圖由南市交通局提供）

    台南市文化中心前候車亭，融入文化與海洋元素成拍照打卡亮點。（圖由南市交通局提供）

    南市文化中心門口前近日出現一座特色候車亭，整體設計結合「台南文化中心」與「海洋意象」，透過簡潔的設計語彙呈現在地文化特色，讓候車亭不只是交通設施，也是拍照打卡的新亮點。

    交通局長王銘德表示，候車亭以「文化走進生活」為設計主軸，希望把文化中心的藝文能量延伸到周邊生活圈與公共空間，透過簡單但具有象徵意義的視覺設計，讓文化中心前方的候車空間也能展現藝文氛圍，成為東區公共運輸的新亮點。

    他指出，台南文化中心啟用多年來，一直是南台灣重要的藝文據點，舉辦過無數音樂會、展覽與戲劇演出，也是不少市民接觸藝術的起點。因此候車亭以「文化交流、藝術流動」為概念，屋頂線條與立面圖像象徵舞台帷幕與表演光影，呈現文化中心作為城市藝文樞紐的意象。

    在設計上，團隊也特別融入「海洋」元素作為文化串聯的象徵，整體以淺藍與白色為主色調，靈感來自台南臨海城市的天空與海洋，搭配簡潔的幾何造型與開放式結構，呈現融合在地特色與現代藝術感的公共空間，讓民眾在等公車的短暫時間，也能感受到城市文化氛圍。

    公共運輸處長劉佳峰表示，該站目前有15路、紅4、111等3條公車路線行經，每天雙向共約51個班次，候車亭資訊顯示設備也不同於傳統LED面板，改採智慧綠能電子紙螢幕，可即時顯示公車到站時間、路線與時刻表，並與市府推動的智慧等車系統結合，讓搭車更加方便。

    巴克禮公園特色候車亭與對面台南文化中心候車亭相呼應。（記者洪瑞琴攝）

    巴克禮公園特色候車亭與對面台南文化中心候車亭相呼應。（記者洪瑞琴攝）

