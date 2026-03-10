為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北衛生局去年開罰885件違規廣告 罰鍰總額逾6千萬

    2026/03/10 13:11 記者羅國嘉／新北報導
    新北市衛生局副局長馬景野表示，食品及化粧品廣告常以「減肥瘦身」、「除皺」、「改善肌膚」、「促進細胞作用」等誇大用語誤導消費者，藥品及醫療器材則以未具藥商資格或未經核准廣告為主，一般商品則宣稱具改善疾病或止痛消炎功效，均可能造成消費者誤解。（記者羅國嘉攝）

    新北市衛生局去（114）年度統計顯示，轄內食品、化粧品、藥品、醫療器材及一般商品違規廣告共裁罰885件，罰鍰總額達6089萬元。衛生局指出，違規廣告多以食品及化粧品為主，內容常誇大宣稱「減肥瘦身」、「除皺」等功效，且以網路刊登比例最高，容易誤導消費者，呼籲購買前應「停看聽」以保障權益。

    衛生局副局長馬景野指出，違規廣告以食品類最多，共594件（67％），其次為化粧品203件（23％）、藥品及醫療器材73件（8％）、一般商品15件（2％）；刊登平台則以網路為主，共807件（91%），顯示網路低門檻與傳播快速，加上社群平台與通訊軟體普及，推升網路違規廣告比例。

    馬景野表示，食品及化粧品廣告常以「減肥瘦身」、「除皺」、「改善肌膚」、「促進細胞作用」等誇大用語誤導消費者，藥品及醫療器材則以未具藥商資格或未經核准廣告為主，一般商品則宣稱具改善疾病或止痛消炎功效，均可能造成消費者誤解。

    累計罰鍰最高的五家業者中，歐瑞生醫科技有限公司以240.8萬元居首，宣稱「速效蔓越莓私密益菌膠囊」可改善女性困擾；個人賣家游○敏因刊登「幾丁聚醣」食品被罰198萬元，宣稱改善多項慢性疾病；仁壽藥業有限公司「綠沸清」食品被罰178.4萬元，稱可根治多年咳嗽問題；華軒國際企業有限公司「醣姥壓」食品罰120萬元，暗示改善糖尿病及穩定血糖；億斯特國際有限公司「晶彩新視界膠囊」被罰60萬元，宣稱改善白內障、抑制動脈硬化等功效。上述廣告均涉誇大或醫療效能宣稱，嚴重誤導消費者。

    馬景野呼籲民眾，食品及化粧品不具醫療效能，消費者購買前應「停」冷靜思考是否有需要；「看」閱讀產品標示資訊；「聽」諮詢醫師、藥師或營養師意見，避免被誇大廣告誤導。同時業者及媒體平台刊登廣告前須了解法規，以免觸法。衛生局每年辦理廣告法規講習，並於「新北衛什麼」FB粉絲專頁發布衛教資訊，詳情可查詢衛生局網站。

    2023年至2025年裁處違規廣告媒體類別。（衛生局提供）

    常見違規食品廣告宣稱前3名。（衛生局提供）

    常見違規化妝品廣告宣稱前3名。（衛生局提供）

