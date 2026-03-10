為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭好米搭三星蔥、櫻花蝦 甜筒米飯糰讓日人驚豔

    2026/03/10 13:02 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣代理縣長林茂盛（前排右4）用宜蘭好米搭配知名三星蔥、櫻花蝦，製作創意料理「甜筒米飯糰」，讓也愛吃米飯的日本人相當驚豔。（宜蘭縣政府提供）

    東京國際食品展今天開展，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席台灣館開幕，攜手農漁會力薦「宜蘭嚴選」系列產品，現場還用宜蘭好米搭配知名三星蔥、櫻花蝦，製作創意料理「甜筒米飯糰」，讓也愛吃米飯的日本人相當驚豔。

    宜蘭縣政府今年為爭取外銷訂單，與縣內12家農漁會整合資源，共推出27項農漁產品赴東京參展，除帶宜蘭嚴選米，還力推盛產的金柑加工製品金柑蜂蜜酒，另有豆豆米脆脆、甜心芭樂果凍、素馨紅茶等。

    開展首日「宜蘭嚴選館」吸引國際採購業者與日本民眾走訪，品味宜蘭農特產後留下深刻印象，林茂盛還化身食農教育講師，展示「一期一作、農藥零檢出」的嚴選米選品制度外，並以三星蔥與櫻花蝦，製作甜筒米飯糰，搭配一旁清新順口的金柑氣泡飲及素馨紅茶，讓品嘗者大為驚豔。

    林茂盛說，宜蘭位於台灣東北角，一面向海、三面環山，擁有純淨水源與豐饒土地，孕育出多項優質農特產品，包括出口日本的宜蘭嚴選米，期望透過參展，邀請更多國際買主旅遊宜蘭，體驗山海風味與食材魅力。

    東京國際食品展開展首日，「宜蘭嚴選館」吸引國際採購業者與日本民眾走訪，品味宜蘭農特產後留下深刻印象。（宜蘭縣政府提供）

